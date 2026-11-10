Объем розничного кредитования в Воронежской области упал почти на треть за месяц

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал: «Несмотря на некоторый всплеск в сентябре, в целом выдача розничных кредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Прежде всего это обусловлено проведением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Кроме того, сокращение объемов выдачи кредитов в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем также было связано с изменившимися с 1 октября условиями льготного ипотечного кредитования».