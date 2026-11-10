Объем розничного кредитования в Воронежской области упал почти на треть за месяц
В октябре 2026 года жители Воронежской области оформили розничных кредитов на общую сумму 12,8 млрд руб. Это на 32,3% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре — 18,9 млрд руб.). В топ-30 регионов по объемам кредитования физических лиц область заняла 23-е место. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Остальные регионы Черноземья в число лидеров по объемам выдачи не попали. Прежде наряду с Воронежской областью в топ-30 находилась Белгородская — в частности, она присутствовала в рейтинге по итогам апреля.
Тенденция к резкому сокращению объемов кредитования характерна для всей России. В октябре 2026 года банки выдали гражданам займов на 0,97 трлн руб., что на 29,2% ниже показателя сентября (1,37 трлн руб.) и на 14,5% меньше, чем в октябре 2025 года (1,14 трлн руб.). Лидерами по объемам стали Москва (99,4 млрд руб.), Московская область (67,9 млрд руб.) и Санкт-Петербург (45,4 млрд руб.).
Наиболее сильный спад объемов розничного кредитования среди 30 крупнейших регионов зафиксирован в Санкт-Петербурге (падение на 38,8%), Башкортостане (на 35,1%), Ростовской области (на 34,9%), Москве (на 34,1%) и Ленинградской области (на 33,9%). Наименьшее снижение показали Приморский край (минус 10,7%), Архангельская область (минус 11,8%) и Хабаровский край (минус 12,8%).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал: «Несмотря на некоторый всплеск в сентябре, в целом выдача розничных кредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Прежде всего это обусловлено проведением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Кроме того, сокращение объемов выдачи кредитов в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем также было связано с изменившимися с 1 октября условиями льготного ипотечного кредитования».
В октябре 2026 года жители Воронежской области оформили порядка 11,5 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов, что на 6,9% превысило показатель сентября (10,8 тыс.).