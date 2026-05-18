Выдача потребительских кредитов сократилась в Воронеже и Белгороде

В апреле 2026 года в Воронежской области выдали 30,5 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 6,2% меньше показателей марта (32,5 тыс.). Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования область заняла 21-е место. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 18 мая.

Также составители рейтинга подсчитали, что в Белгородской области количество оформленных потребкредитов в прошлом месяце сократилось на 8,7% — с 23,1 тыс. до 21,1 тыс. договоров. Другие представители макрорегиона в топ-30 не вошли из-за низких объемов кредитования.

В целом по стране общее количество выданных потребкредитов наличными составило 1,81 млн единиц, сократившись по сравнению с мартом на 5%.

«Сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в апреле 2026-го жители Воронежской области 15 тыс. раз устанавливали самозапреты на привлечение кредитов. Показатель на 18,6% меньше цифр предыдущего месяца, когда в регионе было установлено 18,5 тыс. самозапретов.

Денис Данилов