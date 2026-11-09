В Воронежской области вырос интерес к самозапретам на кредиты

Всего за октябрь в России установили 788,3 тыс. самозапретов на кредиты, что на 7,3% больше показателя сентября. В МФЦ было установлено 80,4 тыс. запретов, за месяц их количество увеличилось на 25,4%. В то же время через интернет-портал госуслуг оформлено 707,9 тыс. самозапретов, или на 5,5% больше, чем месяцем ранее. Также отмечено 265,4 тыс. снятий ранее установленных самозапретов — на 5,9% больше, чем в сентябре.