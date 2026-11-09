В Воронежской области вырос интерес к самозапретам на кредиты
В октябре 2026 года жители Воронежской области установили около 11,5 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов — на 6,9% больше, чем по итогам сентября (10,8 тыс.). Более 10 тыс. раз запреты устанавливались на портале «Госуслуги» и порядка 1,5 тыс. раз — через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего за октябрь в России установили 788,3 тыс. самозапретов на кредиты, что на 7,3% больше показателя сентября. В МФЦ было установлено 80,4 тыс. запретов, за месяц их количество увеличилось на 25,4%. В то же время через интернет-портал госуслуг оформлено 707,9 тыс. самозапретов, или на 5,5% больше, чем месяцем ранее. Также отмечено 265,4 тыс. снятий ранее установленных самозапретов — на 5,9% больше, чем в сентябре.
Среди субъектов РФ наибольшее общее количество самозапретов в октябре было установлено в Москве (68,1 тыс.), Московской области (47,5 тыс.), Санкт-Петербурге (36,2 тыс.), а также Краснодарском крае (30,9 тыс. ед.) и Ростовской области (30,7 тыс. ед.).
«В октябре количество установленных гражданами самозапретов несколько выросло по сравнению с августом-сентябрем. В целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. Это свидетельствует о том, что основная часть тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что в сентябре этого года число самозапретов на привлечение кредитов и займов выросло в Воронежской области по сравнению с предыдущим месяцем на 16%. Регион занял второе место в РФ по динамике роста показателя, пропустив вперед только Ростовскую область (+34,2%).