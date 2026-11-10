Краснодарца осудили за дискредитирующую ВС РФ публикацию в соцсетях
В Краснодаре местного жителя приговорили к двум с половиной годам принудительных работ по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд также запретил ему в течение трех лет публиковать какие-либо сведения в интернете. Приговор в законную силу не вступил, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как следует из материалов дела, фигурант разместил в одном из мессенджеров публикацию, в которой утверждалось, что российские военнослужащие массово убивают мирных жителей Украины. Пост был опубликован в группе, насчитывавшей вместе с автором 17 участников. Суд признал содержащиеся в нем сведения заведомо ложными.
Противоправную деятельность выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый частично признал вину.
Первомайский районный суд Краснодара признал обвиняемого виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ему назначили два года и шесть месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении, определенном уголовно-исполнительной системой.