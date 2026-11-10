Краснодарца осудили за дискредитирующую ВС РФ публикацию в соцсетях

В Краснодаре местного жителя приговорили к двум с половиной годам принудительных работ по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд также запретил ему в течение трех лет публиковать какие-либо сведения в интернете. Приговор в законную силу не вступил, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.