В Казани за два года число салонов по удалению тату выросло на 24%
В Казани насчитывается 129 точек, предлагающих услугу удаления татуировок. За два года их количество выросло на 24%, сообщила пресс-служба 2ГИС.
Медианная стартовая стоимость сеанса в Казани составляет 2,2 тыс. руб. Это выше общероссийского показателя, который равен 1,9 тыс. руб.
По данным 2ГИС, с января по сентябрь этого года число поисковых запросов об удалении татуировок выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интерес к нанесению тату снизился на 3%.
В октябре этого года в 16 городах-миллионниках услугу предлагали более 3 тыс. точек — на 27% больше, чем в октябре 2024 года.