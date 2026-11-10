— Уважаемый Владимир Алексеевич! От всего коллектива МГТУ им. Н. Э. Баумана и от меня лично примите самые искренние поздравления с юбилеем! Ваш путь в космонавтике — это и история личного мужества, и история большой инженерной работы. Два полета, восемь выходов в открытый космос и первый в истории человечества межорбитальный со станции «Мир» на «Салют-7» — это то, что навсегда вписано в историю отечественной пилотируемой космонавтики. Но не меньшее уважение вызывает и то, что вы сделали после: руководство полетами станции «Мир» и российского сегмента МКС, работа над проектом Российской орбитальной станции, должность генерального конструктора РКК «Энергия». Для нас, бауманцев, вы не просто выдающийся выпускник. Вы окончили МВТУ в 1970 году, и с тех пор ваша судьба неразрывно связана с университетом. Сегодня вы являетесь научным руководителем кафедры «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов», передаете свой уникальный опыт студентам и аспирантам. Мы искренне благодарны вам за поддержку наших исследований и разработок, за участие в Королевских чтениях и за тот живой диалог, который вы помогаете выстраивать между университетом и корпорацией. Желаем вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть работа приносит удовлетворение, а рядом всегда будут надежные коллеги, друзья и близкие.