В Дагестане стало меньше компаний в агросекторе
Количество организаций в отраслях агропромышленного комплекса Дагестана за январь–октябрь 2026 года уменьшилось на 140, или на 1,63%, до 8,44 тыс. При этом число юридических лиц, находящихся на разных стадиях банкротства, за девять месяцев сократилось с 24 до 17. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом сервисе «Контур.Фокус».
За январь–сентябрь 2026 года в республике инициировали два новых дела о банкротстве юридических лиц в аграрном секторе. Это столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. В отношении индивидуальных предпринимателей новых дел в текущем году не зафиксировано, тогда как годом ранее их было два.
На 1 октября 2026 года в процедурах банкротства находились десять индивидуальных предпринимателей. Этот показатель не изменился с начала года. На 1 октября 2025 года таких ИП также было десять, на начало того года — восемь.
В других республиках Северного Кавказа динамика числа организаций в исследуемых отраслях также преимущественно отрицательная. В Ингушетии за январь–октябрь их количество уменьшилось на 114, или на 5,96%, до 1,8 тыс. В Чечне показатель сократился на 169, или на 4,94%, до 3,25 тыс. В Кабардино-Балкарии число организаций снизилось на 147, или на 3,22%, до 4,41 тыс., в Карачаево-Черкесии — на 68, или на 3,11%, до 2,12 тыс. В Северной Осетии сокращение составило 35 организаций, или 1,55%, до 2,22 тыс.
Количество новых дел о банкротстве юридических лиц за девять месяцев 2026 года увеличилось в Кабардино-Балкарии — с двух до трех. В Чечне показатель остался на уровне одного дела, в Дагестане — двух. В Карачаево-Черкесии новых процедур не инициировали, хотя годом ранее было зарегистрировано одно дело. Среди индивидуальных предпринимателей новые банкротства в Дагестане и Карачаево-Черкесии в текущем году не фиксировались. В Северной Осетии появилось одно новое дело против нуля за аналогичный период 2025 года.
Число юридических лиц на разных стадиях банкротства к 1 октября 2026 года сократилось и в других республиках. В Кабардино-Балкарии их стало 15 против 17 на начало года, в Северной Осетии — три против четырех. В Карачаево-Черкесии показатель остался на уровне шести компаний, в Чечне — одной. В Ингушетии юридических лиц в процедурах банкротства на эту дату не было.
Среди индивидуальных предпринимателей на разных стадиях банкротства в республиках СКФО больше всего процедур зарегистрировано в Кабардино-Балкарии — 23. В Карачаево-Черкесии их 16, в Ингушетии — 13, в Дагестане — десять, в Северной Осетии — три, в Чечне — две. По сравнению с началом 2026 года число таких процедур уменьшилось в Кабардино-Балкарии с 25 до 23, увеличилось в Северной Осетии с двух до трех, а в остальных республиках осталось без изменений.
Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что в 2026 году динамика в АПК Юга и Кавказа стала более сдержанной: регистраций организаций стало меньше, ликвидаций — больше. За девять месяцев в исследуемых отраслях зарегистрировали 4,97 тыс. организаций против 6,19 тыс. годом ранее. Количество ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства сместились в сегмент юридических лиц. В отношении индивидуальных предпринимателей новые дела в большинстве регионов сократились или не фиксировались. При этом объем длящихся процедур остается значительным.
В исследование «Контур.Фокуса» вошли организации в сферах растениеводства, животноводства, смешанного сельского хозяйства, вспомогательной деятельности по производству сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.