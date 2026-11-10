В Дагестане стало меньше компаний в агросекторе

В других республиках Северного Кавказа динамика числа организаций в исследуемых отраслях также преимущественно отрицательная. В Ингушетии за январь–октябрь их количество уменьшилось на 114, или на 5,96%, до 1,8 тыс. В Чечне показатель сократился на 169, или на 4,94%, до 3,25 тыс. В Кабардино-Балкарии число организаций снизилось на 147, или на 3,22%, до 4,41 тыс., в Карачаево-Черкесии — на 68, или на 3,11%, до 2,12 тыс. В Северной Осетии сокращение составило 35 организаций, или 1,55%, до 2,22 тыс.