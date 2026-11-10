Удаление тату в Краснодаре оказалось одним самых доступных среди миллионников
Краснодар — один из самых дешевых городов России по стоимости удаления татуировок: медианная стартовая цена сеанса здесь составляет 1 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики 2ГИС, изучившие цены в 16 городах-миллионниках.
Столько же услуга стоит в Омске и Нижнем Новгороде, а медианный показатель по стране равен 1,92 тыс. руб. Самые высокие цены — в Москве (3 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (2,4 тыс. руб.) и Казани (2,25 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге сеанс обойдется в 1,8 тыс. руб.
При этом спрос на процедуру в целом по стране растет: с января по сентябрь 2026 года число поисковых запросов о сведении тату на картах 2ГИС увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Интерес к нанесению тату, напротив, снизился — на 3%.
Растет и предложение: в октябре 2026 года услугу «удаление татуировок» в городах-миллионниках предлагали более 3 тыс. точек против 2375 двумя годами ранее. Рост за два года составил 27%, за последний год — 7%.