В Крыму число новых дел о банкротстве сельхозкомпаний выросло в пять раз
В Республике Крым за девять месяцев 2026 года инициировали пять новых дел о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано одно такое дело. Таким образом, показатель увеличился на 400%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом сервисе «Контур.Фокус».
В отношении индивидуальных предпринимателей динамика обратная: за январь—сентябрь 2026 года новых дел о банкротстве в аграрном секторе не зафиксировано, тогда как годом ранее было инициировано одно дело.
При этом на 1 октября 2026 года в Крыму не числилось юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на разных стадиях банкротства. На начало 2026 года в процедурах находились две компании и два ИП. На 1 октября 2025 года показатели также составляли два юридических лица и два индивидуальных предпринимателя, а на начало 2025-го — одну компанию и одного ИП.
Количество организаций в исследуемых отраслях в Крыму за январь–октябрь 2026 года увеличилось на 17, или на 0,4%, до 4,31 тыс. Годом ранее прирост был существенно выше: за аналогичный период 2025 года число организаций выросло на 118, или на 2,83%, до 4,29 тыс. Таким образом, увеличение количества участников аграрного рынка в республике замедлилось.
Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что в 2026 году в АПК юга и Кавказа динамика стала более сдержанной: за девять месяцев число регистраций организаций в исследуемых отраслях сократилось с 6,19 тыс. до 4,97 тыс., а количество ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства сместились в сегмент юридических лиц. В отношении индивидуальных предпринимателей новые дела в большинстве регионов сократились или не фиксировались.
Рост числа новых дел о банкротстве юридических лиц отмечен также в Краснодарском крае и Ростовской области. На Кубани за девять месяцев 2026 года инициировали десять дел против пяти годом ранее, в Ростовской области — шесть против трех.
Среди компаний, уже находящихся на разных стадиях банкротства, на 1 октября 2026 года в Крыму, согласно данным сервиса, процедур не числилось. В других регионах Юга и Кавказа ситуация неоднородная. На Кубани в процедурах находились 38 юридических лиц против 36 на начало года, в Ростовской области — 15 против 14, в Волгоградской — пять против четырех. В Дагестане число таких компаний сократилось с 24 до 17, в Ставропольском крае — с 23 до 19. В Кабардино-Балкарии показатель уменьшился с 17 до 15, в Северной Осетии — с четырех до трех, а в Карачаево-Черкесии остался на уровне шести.
По количеству индивидуальных предпринимателей на разных стадиях банкротства лидирует Ростовская область — на 1 октября 2026 года там насчитывалось 86 таких процедур. В Ставропольском крае их было 67, в Краснодарском — 55. В Крыму, по данным «Контур.Фокуса», процедур банкротства ИП на эту дату не было.
В исследование «Контур.Фокуса» вошли организации, работающие в растениеводстве, животноводстве, смешанном сельском хозяйстве, вспомогательной деятельности по производству сельхозкультур и послеуборочной обработке сельхозпродукции.