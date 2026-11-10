В Крыму число новых дел о банкротстве сельхозкомпаний выросло в пять раз

Среди компаний, уже находящихся на разных стадиях банкротства, на 1 октября 2026 года в Крыму, согласно данным сервиса, процедур не числилось. В других регионах Юга и Кавказа ситуация неоднородная. На Кубани в процедурах находились 38 юридических лиц против 36 на начало года, в Ростовской области — 15 против 14, в Волгоградской — пять против четырех. В Дагестане число таких компаний сократилось с 24 до 17, в Ставропольском крае — с 23 до 19. В Кабардино-Балкарии показатель уменьшился с 17 до 15, в Северной Осетии — с четырех до трех, а в Карачаево-Черкесии остался на уровне шести.