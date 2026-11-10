Махачкала вошла в число городов с минимальной обеспеченностью новостройками
Махачкала — среди городов, где на 1 тыс. жителей приходится менее одной квартиры на первичном рынке: показатель составляет 0,6 лота. Такие данные приводит «Циан».
Меньше всего новостроек в пересчете на жителей — в Саратове: там обеспеченность составляет 0,1 лота на тысячу человек. С Махачкалой второе место с конца разделили Тольятти и Самара — также по 0,6 лота. Замыкает тройку аутсайдеров Набережные Челны с показателем 1,1 лота.
Максимальная обеспеченность зафиксирована в Краснодаре — 19,8 лота на 1 тыс. жителей, в Туле — 18 лотов, в Тюмени — 17,7 лота. В этих городах реализуется большое количество проектов.