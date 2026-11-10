Махачкала вошла в число городов с минимальной обеспеченностью новостройками

Меньше всего новостроек в пересчете на жителей — в Саратове: там обеспеченность составляет 0,1 лота на тысячу человек. С Махачкалой второе место с конца разделили Тольятти и Самара — также по 0,6 лота. Замыкает тройку аутсайдеров Набережные Челны с показателем 1,1 лота.