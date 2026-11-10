В Екатеринбурге заработала доставка «Яндекса» роботами-курьерами

Сегодня роверы могут привезти заказ из шести дарксторов, расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов. В дальнейшем их количество увеличится до 20. Помимо «Яндекс Лавки», роботы-доставщики будут привозить товары из «Яндекс Еды», а партнеры «Яндекс Доставки» смогут подключить роботов к своему магазину или торговой сети. При этом в Екатеринбурге работают доставщики последнего поколения, которые могут забираться на высокие бордюры и преодолевать неровности на дорогах, а также безопасно передвигаться по городу — в том числе распознавать сигналы светофора. При возникновении проблем к роботу подключится оператор.