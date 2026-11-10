В Екатеринбурге заработала доставка «Яндекса» роботами-курьерами
«Яндекс» запустил доставку роботами-курьерами в Екатеринбурге — в данный момент этот способ доставки доступен в отдельных локациях Октябрьского, Чкаловского и Ленинского районов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В будущем его распространят на Верх-Исетский, Кировский, Железнодорожный и Орджоникидзевский районы.
Сегодня роверы могут привезти заказ из шести дарксторов, расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов. В дальнейшем их количество увеличится до 20. Помимо «Яндекс Лавки», роботы-доставщики будут привозить товары из «Яндекс Еды», а партнеры «Яндекс Доставки» смогут подключить роботов к своему магазину или торговой сети. При этом в Екатеринбурге работают доставщики последнего поколения, которые могут забираться на высокие бордюры и преодолевать неровности на дорогах, а также безопасно передвигаться по городу — в том числе распознавать сигналы светофора. При возникновении проблем к роботу подключится оператор.
По данным исследования ВЦИОМ, 61% екатеринбуржцев готовы регулярно пользоваться автономными технологиями. Для 58% рободоставка интересна возможностью попробовать новую технологию. «Екатеринбург по праву претендует на статус одного из самых технологичных городов России, и внедрение таких решений это подтверждает. Мы видим реальный запрос жителей на быстрые и удобные сервисы. Наша задача — создавать условия, при которых инновации делают повседневную жизнь екатеринбуржцев проще, не создавая при этом дополнительной нагрузки на тротуары и дорожную сеть»,— сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.
Ранее в 34 субъектах России, включая Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области и ЯНАО, установили экспериментальный правовой режим (ЭПР) по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роботов-курьеров. Эксперимент рассчитан на три года. При успешных результатах будет создана база для создания правил дорожного движения и требований к эксплуатации роверов.