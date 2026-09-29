В УрФО ввели экспериментальный режим по использованию роботов-доставщиков

В 34 субъектах России, включая несколько регионов Уральского федерального округа (УрФО), установили экспериментальный правовой режим (ЭПР) по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов — роботов-доставщиков. Постановление Минэкономразвития подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эксперимент рассчитан на три года, на Урале под него попали Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Участниками эксперимента станут ООО «Рободоставка», ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика». Роверы, перевозящие грузы, смогут ездить по велопешеходным дорожкам, прилегающим территориям, тротуарам, в жилых, велосипедных и пешеходных зонах. Программа также устанавливает требования к роверам и их системам управления: на диспетчеризацию, техобслуживание, обучение диспетчеров и страхование ответственности на сумму субъекты ЭПР должны будут потратить не менее 500 тыс. руб. для каждого ровера.

За три года планируется обеспечить не менее 10,8 млн км пробега, ввести в эксплуатацию не менее 12 тыс. роботов и выполнить не менее 10,8 млн заказов. Как отметил руководитель управления сервиса рободоставки в «Яндексе» Марат Мавлютов, единые правила в десятках регионов позволят масштабировать сервис. При успешных результатах будет создана база для создания правил дорожного движения и требований к эксплуатации роверов. «ЭПР по роверам — это не просто испытание конкретной технологии, а настройка будущих правил для нового, активного участника городской среды. Мы создаем нормативную рамку, в которой бизнес может масштабировать сервисы, а государство — получить подтверждение готовности технологии и необходимой инфраструктуры. Успех здесь измеряется не количеством роботов на улицах, а тем, насколько органично и безопасно они встроятся в повседневную жизнь людей»,— сказал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Ирина Пичурина