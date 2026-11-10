Петербургские политики вошли в шорт-лист премии «Гамбургский счет»
Организаторы политической премии Российской Ассоциации специалистов по связям с общественностью «Гамбургский счет» опубликовали шорт-лист с претендентами на победу в 2026 году. Среди них — петербургские депутаты и городские представительства партий. Список участников опубликовали на ресурсах РАСО 9 ноября.
Петербургское отделение партии «Единая Россия» оказалось одним из шести претендентов в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент партии власти». На сентябрьских выборах единороссам удалось сформировать крупнейшую фракцию в Заксобрании Петербурга за свою историю — в нее вошли 37 человек. Экологическая партия «Зеленые» в Петербурге также вошла в тройку претендентов в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии». По итогам голосования в ЗакС от партии прошли трое депутатов.
У «Зеленых» также отличились депутаты Андрей Алескеров и Михаил Амосов. Они претендуют на победу в номинации «Лучшая кампания кандидата от непарламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент». Оба примкнули к экологической партии незадолго до выборов. В предыдущем созыве ЗакСа они представляли фракцию «Справедливая Россия».
Премия «Гамбургский счет» учреждена в 2016 году. Лауреатами премии становятся политики, государственные деятели, политические партии, которые «в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность». Торжественное вручение наград запланировано в национальном центре «Россия» в Москве 18 ноября. В этом году премия отмечает 10-летний юбилей.