Петербургские политики вошли в шорт-лист премии «Гамбургский счет»

Петербургское отделение партии «Единая Россия» оказалось одним из шести претендентов в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент партии власти». На сентябрьских выборах единороссам удалось сформировать крупнейшую фракцию в Заксобрании Петербурга за свою историю — в нее вошли 37 человек. Экологическая партия «Зеленые» в Петербурге также вошла в тройку претендентов в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии». По итогам голосования в ЗакС от партии прошли трое депутатов.