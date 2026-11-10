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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Волгограде согласовали реставрацию дома «Интерпоста» на Профсоюзной

Здание приспособят для коммерческих целей
Волгоградский комитет госохраны ОКН согласовал работы по сохранению исторического здания на ул. Профсоюзной, 5А. Предметом охраны объекта «Дом жилой (Акционерное коммерческое телевизионное агентство «Интерпост») являются его расположение, объемно-пространственная композиция и оформление фасада, сообщили в пресс-службе комитета.
Реставрация дома «Интерпоста» в Волгограде завершится в 2027 году

Реставрация дома «Интерпоста» в Волгограде завершится в 2027 году

Облкультнаследие Волгоградской области

Долгое время здание находилось в аварийном состоянии. Согласованный проект реставрации предусматривает укрепление стен с помощью железобетонных обвязочных балок, замену кровли и инженерных коммуникаций, восстановление архитектурного декора и ремонт внутренних помещений, а также обновление лестниц и площадок. Особое внимание уделят восстановлению исторического облика юго-восточного фасада, включая обрамление окон, пилястры, карнизы, фронтоны и характерные металлические навесы над входами, подвешенные на цепях.
По информации издания V1.RU, в феврале 2026 года здание выкупило ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг». В начале октября представители компании заявили, что рабочие начали убирать аварийные элементы дома, которые представляют опасность для прохожих.

ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» — волгоградская девелоперская компания, зарегистрированная в сентябре 2020 года. Генеральным директором и единственным учредителем является Алексей Цуканов, который также руководит или владеет еще 15 связанными организациями (например, «Пересвет-Юг Метизный», «Пересвет-Юг Профсоюзная», «Пересвет-Юг Квартал»). У компании есть филиал в ЛНР. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,5 млрд руб. (рост на 62–63%), чистая прибыль — 21,4 млн руб. (рост на 12%).

Реконструкция должна завершиться до конца 2027 года. Предполагается, что после этого здание будут использовать как многофункциональный офисный центр.

Здание на улице Профсоюзной, 5а было построено в 1920–1930-х годах. Это образец жилого дома эпохи советского конструктивизма с элементами упрощенного неоклассицизма. В годы Сталинградской битвы здание пострадало незначительно, в послевоенный период в нем размещался учебно-производственный комбинат, а в 1990-х — штаб-квартира телевизионного агентства «Интерпост».

Марина Окорокова