В Волгограде согласовали реставрацию дома «Интерпоста» на Профсоюзной

ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» — волгоградская девелоперская компания, зарегистрированная в сентябре 2020 года. Генеральным директором и единственным учредителем является Алексей Цуканов, который также руководит или владеет еще 15 связанными организациями (например, «Пересвет-Юг Метизный», «Пересвет-Юг Профсоюзная», «Пересвет-Юг Квартал»). У компании есть филиал в ЛНР. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,5 млрд руб. (рост на 62–63%), чистая прибыль — 21,4 млн руб. (рост на 12%).