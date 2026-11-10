Anthropic отозвала разосланные банкам детали IPO почти на $70 млрд
Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic накануне разослал банкам параметры своего IPO, а затем отозвал их. Из этих данных следовало, что компания рассчитывает привлечь на размещении почти $70 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на электронные письма.
Представитель Anthropic отправил банкам копию документа о размещении ценных бумаг. Компания собиралась продать 866,7 млн акций класса A по цене от $70 до $80. Из них 843,3 млн бумаг выпустила бы сама Anthropic, еще 23,3 млн продали бы нынешние акционеры. По верхней границе диапазона размещение принесло бы $69,3 млрд. Следующим письмом компания сообщила, что сведения о цене неточны, и обещала позже обновить документ.
В чем ошибка, в письме не уточнялось. Reuters также установить это не удалось. В Anthropic от комментариев отказались. По первоначальному документу, Google, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC согласились вместе вложить $26 млрд. Они купят акции класса N по цене IPO через частное размещение, которое закроется сразу после него. Компания должна определить цену на следующей неделе.
В конце октября Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальное уведомление о проведении IPO. Размещение пройдет на бирже NASDAQ, акции будут торговаться под символом ANT.