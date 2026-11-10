Anthropic отозвала разосланные банкам детали IPO почти на $70 млрд

В чем ошибка, в письме не уточнялось. Reuters также установить это не удалось. В Anthropic от комментариев отказались. По первоначальному документу, Google, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC согласились вместе вложить $26 млрд. Они купят акции класса N по цене IPO через частное размещение, которое закроется сразу после него. Компания должна определить цену на следующей неделе.