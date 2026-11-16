Нечеловеческие решения
Как агропромышленный комплекс юга переходит к цифровой экосистеме
В регионах юга России аграрии широко применяют цифровые решения для повышения производительности труда и оптимизации бизнеса. Нейросети на животноводческих фермах следят за кормовыми столами, BI-системы управляют сахарными заводами, а в поля выходят беспилотные тракторы. Однако, по данным экспертов, пока отрасль оцифрована лишь на треть, а ее дальнейшей диджитализации мешают недостаточная развитость IT-инфраструктуры, длительная окупаемость цифровых проектов и острая нехватка кадров.
Аграрии Краснодарского края активно внедряют новейшие технологии в процесс производства сельскохозяйственной продукции. Так, по данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, оцифровка полей сегодня ведется в 112 хозяйствах региона на площади 950 тыс. га, агрохимический анализ почвы с использованием автоматизированных пробоотборников осуществляют 60 хозяйств на площади 415 тыс. га.
«Еще 184 хозяйства используют системы параллельного вождения на площади 1162 тыс. га, а 151 хозяйство — спутниковый мониторинг транспортных средств. Дифференцированное опрыскивание сорняков применяют 34 хозяйства, дифференцированное внесение удобрений — 38 хозяйств, дифференцированный посев — 14 хозяйств, метеостанции — 27 хозяйств»,— сообщают в кубанском минсельхозе.
В Ставропольском крае, по данным регионального минсельхоза, порядка 60 предприятий используют спутниковую навигацию при управлении парком техники и контроле за расходом топливно-смазочных материалов, 24 сельхозпредприятия применяют системы автопилота и параллельного вождения. Это, по словам чиновников министерства, не только повышает качество полевых работ и снижает нагрузку на механизаторов, но и обеспечивает существенную экономию ресурсов: сокращается расход ГСМ, семян и средств защиты растений.
«Агродроны для мониторинга состояния посевов на текущий момент применяются в трех хозяйствах края. Особое значение для Ставрополья, значительная часть территории которого находится в зоне рискованного земледелия, имеет автоматизация систем орошения: ведущие хозяйства региона активно внедряют системы дистанционного управления насосными станциями и поливными агрегатами, что позволяет существенно повысить эффективность использования водных ресурсов»,— сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
Заявка на зрелость
Если Кубань и Ставрополье демонстрируют набор сильных кейсов и массовое распространение базовых решений, то минсельхоз Ростовской области заявляет о выходе региона на принципиально иной этап — глубокой системной цифровизации.
«Если ранее речь шла о точечном внедрении IТ-решений, то сегодня мы констатируем переход к формированию единой цифровой экосистемы, охватывающей весь цикл производства — от поля до прилавка»,— говорит первый заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Васильев.
Он отмечает, что регион уверенно перешел от экспериментов к промышленному масштабированию технологий точного земледелия: базовая автоматизация используется всеми сельхозтоваропроизводителями области, а общая площадь, обрабатываемая с применением цифровых агрорешений, превышает 1 млн га пашни.
Господин Васильев констатирует, что сегодня в Ростовской области акцент во внедрении IT-решений смещается в сторону когнитивных технологий и роботизации: в растениеводстве накоплен опыт использования беспилотных тракторов и автономных опрыскивателей, предприятия начинают применять большие языковые модели (LLM) для глубокого анализа данных, генерации управленческой отчетности и оптимизации документооборота.
«В животноводстве и переработке идет активное внедрение роботизированных комплексов, что позволяет кратно повысить эффективность и снизить влияние человеческого фактора на пищевых производствах»,— отмечает чиновник.
В донском минсельхозе подчеркивают: цифровизация в АПК носит не точечный, а массовый характер. Драйверами внедрения сложных IТ-продуктов выступают крупные агрохолдинги, однако их инвестиции и компетенции создают эффект распространения новых стандартов на весь рынок.
«Мы оцениваем не отдельных игроков, а регион в целом как единый высокотехнологичный кластер, где „цифра“ становится стандартом де-факто для обеспечения конкурентоспособности и прибыльности бизнеса»,— отмечают в министерстве.
Стратегический вектор региона — Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК). Проект объединит все государственные и отраслевые системы в единое «окно». Ожидается, что подход, основанный на сквозных потоках унифицированных и верифицированных данных, позволит отрасли выйти на новый уровень.
«Интеграционные механизмы, программные интерфейсы и сервисы ЕЦП АПК станут базой для применения технологий ИИ, машинного обучения и анализа больших данных (Big Data). Это даст бизнесу и региону гибкую систему предиктивного управления для прогнозирования урожайности, моделирования рынков и повышения общей финансовой отдачи агробизнеса»,— поясняют в минсельхозе Ростовской области.
Спрос на универсальных партнеров
Агропромышленный комплекс юга России переживает период глубокой трансформации, считает директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин. По его словам, изначально у каждого направления была своя «точка входа»: в животноводстве — контроль кормов, надои, видеоаналитика; в растениеводстве — точность обработки полей, экономия ГСМ и семян; в пчеловодстве — контроль микроклимата ульев и сохранности популяции.
«Руководителей агрохолдингов новые технологии интересовали как способ борьбы за себестоимость и предсказуемость бизнеса. Особенность этого рынка состояла в том, что универсального решения, которое одинаково подошло бы и крупной молочной ферме, и мелкому полеводческому хозяйству, изначально быть не могло. Запросы аграриев к цифре разнообразны и зависят от отрасли. При этом каждый проект даже внутри одной отрасли требует от разработчиков IT-продуктов нестандартного подхода»,— рассказывает господин Прищемихин.
Но сегодня, по его словам, модель сотрудничества между аграриями и разработчиками меняется. Если раньше крупные компании работали с пулом узкопрофильных подрядчиков, то сейчас растет спрос на универсальных партнеров, способных закрыть широкий спектр цифровых потребностей: от инфраструктуры и облачных решений до кибербезопасности и аналитики.
«Аграрию больше не нужно собирать „зоопарк“ из десятка вендоров — ему нужен один интегратор, который держит всю картину. Именно эта пересборка — от лоскутной автоматизации к единому партнеру — и становится следующим шагом развития отрасли»,— говорит директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО.
Что мешает оцифровке
Андрей Прищемихин называет главным препятствием на пути прогресса слабую IT-инфраструктуру и ограниченный доступ к интернету в отдаленных районах. По мнению декана факультета прикладной информатики Кубанского государственного аграрного университета Дарьи Замотайловой, последнее делает достаточно сложным использование IoT-датчиков, беспилотных аппаратов и систем точного земледелия.
«Проблема усугубляется периодическими отключениями мобильного интернета в отдельных регионах, а также частичным запретом на использование беспилотных летательных аппаратов. Вторая существенная проблема — длительная окупаемость инвестиций. Как первичное, так и последующее внедрение цифровых решений требует значительных капитальных затрат, тогда как экономический эффект от подобных проектов проявляется не сразу. Зачастую это отпугивает как инвесторов, так и самих представителей предприятий АПК»,— рассказывает госпожа Замотайлова.
Она также озвучивает проблему отсутствия интегрированности используемых на предприятиях АПК информационных систем между собой, что, по словам эксперта, делает невозможным полноценное использование предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.
«Отсутствие единых регламентов передачи данных между различными производителями сельхозтехники и программного обеспечения создает проблемы совместимости. Также в России нет достаточного количества полигонов для апробации IТ-технологий и цифровых решений, где представители АПК могли бы тестировать новые разработки перед их полномасштабным внедрением»,— говорит декан факультета прикладной информатики КубГАУ.
Дарья Замотайлова считает, что при достаточном количестве IТ-специалистов на рынке, людей с пониманием сельскохозяйственной специфики — достаточно мало. Это, по словам собеседницы «G», приводит к тому, что закрытие вакансии агронома-аналитика, дата-инженера или дата-архитектора в АПК может занимать до года.
Генеральный директор ГК «Прогресс Агро» Денис Серпицкий признает, что людей, которые понимают и машинное обучение, и животноводство, на рынке единицы. По словам главы Агросоюза «Романовский» Алексея Каныгина, главным вызовом для отрасли сегодня является необходимость обучения сотрудников, которым требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям и освоить работу с новыми цифровыми инструментами.
При этом Дарья Замотайлова оценивает перспективы решения этих проблем как достаточно оптимистичные. По ее мнению, «дефицит инфраструктуры» может быть решен за счет развития низкоорбитальных спутниковых группировок и развертывания частных сетей. Правда, отмечает эксперт, такое решение, доступное крупным агрохолдингам и предприятиям среднего размера, может оказаться недоступным для малых предприятий. Помочь могут и госпрограммы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», считает ученый КубГАУ.
«Создание цифровых платформ для АПК, а также развитие отечественных экосистем — позволит завершить замещение зарубежных аналогов и решить проблему интеграции за счет изначального наличия в архитектуре программных решений механизмов обмена данными, в том числе с ГИСами и системами учета»,— отмечает госпожа Замотайлова.
В целом, по ее мнению, активизация частно-государственного партнерства в сфере АПК, запуск специализированных образовательных программ для подготовки профильных кадров, создание единых стандартов обмена данными и расширение мер государственной поддержки помогут обеспечить полноценный переход на «цифровые рельсы» как крупных и средних АПК-предприятий, так и представителей малого бизнеса.
Государство задает рамку
Как отмечает Андрей Прищемихин, летом 2024 года на цифровую трансформацию АПК из федерального бюджета было выделено более 3 млрд руб. Это, по мнению представителя Ростелекома, позволит к 2027 году оцифровать отрасль на 70%, а в перспективе перевести в «цифру» всю систему господдержки. «По мнению властей, такие меры должны кратно увеличить экспортный потенциал страны к 2030 году»,— говорит господин Прищемихин.
Частный случай подобной господдержки на уровне региона — работа Фонда развития инноваций Краснодарского края. Он помогает разработчикам через акселерационные программы, хакатоны, конференции, обучающие мероприятия и содействие в получении грантов. Именно здесь, по мнению руководителей Фонда, появляются решения, которые через несколько лет могут стать массовыми.
Дарья Замотайлова, ссылаясь на данные исследований, констатирует, что пока российский агропромышленный комплекс оцифрован примерно на треть. Эта оценка, по ее словам, касается как объема оцифрованных бизнес-процессов на отдельно взятом предприятии, так и общего количества предприятий, активно применяющих информационные технологии в своей работе.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 26