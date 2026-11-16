«Руководителей агрохолдингов новые технологии интересовали как способ борьбы за себестоимость и предсказуемость бизнеса. Особенность этого рынка состояла в том, что универсального решения, которое одинаково подошло бы и крупной молочной ферме, и мелкому полеводческому хозяйству, изначально быть не могло. Запросы аграриев к цифре разнообразны и зависят от отрасли. При этом каждый проект даже внутри одной отрасли требует от разработчиков IT-продуктов нестандартного подхода»,— рассказывает господин Прищемихин.