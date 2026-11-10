Потребность в кадрах в Ижевске превысила число безработных на бирже в 11 раз
Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2%
Потребность предприятий Ижевска в кадрах в 11,6 раза превысила численность зарегистрированных безработных — 7,8 тыс. вакансий против 736 человек. Данные на 1 августа содержатся в прогнозе социально-экономического развития города на 2027-2029 годы.
«Уровень безработицы в Ижевске держится на рекордно низких значениях»,— отмечает муниципалитет. Количество вакансий выросло на 13,3% относительно 2025 года. Из них 3,7 тыс. — рабочие профессии. Количество безработных выросло на 11%.
Для сравнения, шесть лет назад на рынке труда насчитывалось 7,6 тыс. зарегистрированных безработных. Уровень безработицы составлял почти 4,1%, сейчас — 0,2%. По прогнозу, такой показатель сохранится до 2029 года.
Устойчивый спрос наблюдается на продавцов, стрелков, операторов станков ЧПУ, водителей, охранников. Востребованы бухгалтеры, врачи и медсестры, учителя, администраторы и др.
Напомним, уровень общей безработицы в Удмуртии к августу составил 1,42%, а зарегистрированной (учитывает тех, кто обратился в службу занятости) — 0,32%. Потребность в кадрах в целом по республике превысила число безработных почти в пять раз.