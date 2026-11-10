Выхоженная людьми нерпа Крошик теперь путешествует по Ладоге без присмотра

«На днях прекратился наш доступ к сайту компании „Аргос“, и о дальнейших похождениях Крошика мы теперь уже ничего узнать не сможем»,— написали создатели фонда. Они добавили, что счастливы помочь своему подопечному стать настоящей дикой нерпой, несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть.