Выхоженная людьми нерпа Крошик теперь путешествует по Ладоге без присмотра
Создатели «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская больше не смогут отслеживать перемещения ладожской нерпы Крошика. У специалистов прекратился доступ к сайту компании Argos, через который они получали данные со спутникового передатчика животного. Об этом биологи сообщили в своем личном Telegram-канале.
«На днях прекратился наш доступ к сайту компании „Аргос“, и о дальнейших похождениях Крошика мы теперь уже ничего узнать не сможем»,— написали создатели фонда. Они добавили, что счастливы помочь своему подопечному стать настоящей дикой нерпой, несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть.
Создатели фонда опубликовали короткий фильм о подготовке Крошика к возвращению в дикую природу. Видео сняли их друзья — Владимир Марин и Максим Толстой из видеостудии Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. По словам биологов, во время съемок они еще не были уверены, что нерпа сможет окончательно покинуть вольер.
История Крошика началась в 2016 году. Тогда истощенного детеныша ладожской кольчатой нерпы передали специалистам фонда. За годы рядом с людьми животное привыкло к человеку, поэтому две попытки вернуть его в естественную среду оказались неудачными: нерпа возвращалась обратно.
Летом 2026 года Крошика поселили в плавучем вольере на Ладожском озере. Специалисты постепенно приучали его самостоятельно добывать рыбу и жить в естественных условиях. В начале сентября нерпа окончательно покинула вольер и отправилась исследовать Ладогу. За ее перемещениями наблюдали с помощью спутникового передатчика.
В сентябре Крошик побывал в Волховской губе, где существует опасность попадания нерп в рыболовные сети, однако позднее покинул этот район и продолжил путь в северные шхеры.
Теперь специалисты фонда не смогут получать данные о дальнейших перемещениях своего подопечного. При этом в организации считают главным итогом многолетней реабилитации то, что Крошик смог вернуться к самостоятельной жизни в дикой природе.