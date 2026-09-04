Воспитанный волонтерами тюлень Крошик спустя 10 лет уплыл в открытую Ладогу

Тюлень Крошик, которого десять лет назад передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», покинул плавучий вольер и отправился в открытую Ладогу. Об этом сообщили создатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская в личном канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крошик попал в фонд еще детенышем и из-за особенностей поведения сильно привязался к людям

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости Крошик попал в фонд еще детенышем и из-за особенностей поведения сильно привязался к людям

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Крошик попал в фонд еще детенышем и из-за особенностей поведения сильно привязался к людям. Его дважды пытались выпустить в природу, однако оба раза тюлень возвращался к людям.

В прошлом году Крошика содержали в плавучем вольере. В этом году подготовку к выпуску продолжили: в течение нескольких дней вольер оставляли открытым, и тюлень мог свободно перемещаться по бухте. За его перемещениями теперь следят с помощью спутникового передатчика.

Создатели фонда рассказали, что Крошик прожил рядом с ними около десяти лет и стал частью их семьи. Теперь они рассчитывают, что он освоится в открытой Ладоге, но готовы помочь ему, если тюлень решит вернуться.

Карина Дроздецкая