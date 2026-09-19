Нерпа Крошик вошел в опасную зону Волховской губы Ленобласти

Знаменитая ладожская нерпа Крошик покинул безопасную акваторию Нижне-Свирского заповедника и вошел в Волховскую губу. Теперь животное оказалось в районе промышленного рыболовства, где существует риск попасть в сети, сообщили основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» в своем сообществе во «ВКонтакте».

По словам специалистов, в Южном Приладожье ежегодно гибнут десятки, а иногда и сотни ладожских нерп. Животные могут становиться попутным уловом при промышленном рыболовстве или погибать из-за незаконного отстрела. В фонде отмечают, что поймать нарушителей в таких случаях практически невозможно.

За Крошиком продолжают следить с помощью спутникового передатчика, закрепленного на его шерсти. Он позволяет специалистам отслеживать перемещения нерпы и заметить, если животное надолго задержится в одном месте. В подобных случаях специалисты могут выехать и проверить, не попал ли Крошик в беду.

В фонде также рассказали, что ранее рассматривали возможность наблюдать за районами установки рыболовных сетей с помощью дронов. По их оценке, это могло бы сдерживать рыбаков, однако сейчас реализовать такой проект невозможно.

Крошик отправился в самостоятельное путешествие в начале сентября после многолетней жизни рядом с людьми. Ранее его дважды пытались выпустить в дикую природу, но нерпа возвращалась. В этом году Крошик окончательно покинул плавучий вольер на Ладоге.

«Будем надеяться на его сообразительность, настороженное отношение к незнакомым людям и лодкам. Хотим, чтобы все неравнодушные люди пожелали сейчас Крошику удачи и чтобы он прошел эти испытания»,— говорится в сообщении основателей фонда.

Карина Дроздецкая