Количество отельных бронирований с захватом 4 ноября сократился на 6,4% за год
Количество гостиничных бронирований в России с 26 октября по 8 ноября 2026 года (две недели с захватом выходного 4 ноября) сократилось на 6,4% год к году, подсчитали в платформе для управления отельным бизнесом Travelline. В OneTwoTrip зафиксировали снижение спроса на аналогичные даты на 3% год к году. В туроператоре «Алеан» видят падение числа бронирований на 10%.
Снижение туристической активности на даты вокруг 4 ноября в этом году оказалось более выраженным, чем в предшествующие годы. Совокупное количество продаж на январь—сентябрь 2026 года, по данным Travelline, сократилось год к году на 5,3%. В «Алеане» напоминают, что на рынок внутреннего туризма с начала 2026 года сохраняется давление негативных факторов, включая логистические сложности, частные закрытия аэропортов, растущую конкуренцию с выездными направлениями и общее снижение покупательной способности.
Непосредственно на даты с захватом 4 ноября, отмечают в «Алеане», мог повлиять календарный фактор. В 2025 году подряд выпадали три выходных 2–4 ноября, предшествующая суббота была сокращенным рабочим днем. В 2026 году у россиян был один дополнительный выходной в середине недели. Без дополнительных выходных дней праздничные даты обычно не выступают стимулом для поездок туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он обращает внимание и на то, что граждане в целом сокращают частоту путешествий, концентрируясь в основном только на летнем отдыхе.