Количество отельных бронирований с захватом 4 ноября сократился на 6,4% за год

Непосредственно на даты с захватом 4 ноября, отмечают в «Алеане», мог повлиять календарный фактор. В 2025 году подряд выпадали три выходных 2–4 ноября, предшествующая суббота была сокращенным рабочим днем. В 2026 году у россиян был один дополнительный выходной в середине недели. Без дополнительных выходных дней праздничные даты обычно не выступают стимулом для поездок туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он обращает внимание и на то, что граждане в целом сокращают частоту путешествий, концентрируясь в основном только на летнем отдыхе.