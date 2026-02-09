Один на неодим

Производители редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), среди которых структуры «Росатома», могут получить субсидию на предоставление покупателям скидок размером до 35%. Мера должна снизить давление дешевого импорта из Китая, так как с укреплением рубля конкурировать с КНР стало еще сложнее, отмечают эксперты.

Минпромторг предложил компенсировать производителям РМ и РЗМ предоставление покупателям скидок размером до 35%, следует из разработанного министерством проекта решения. Скидка рассчитывается как разница между ценой, утвержденной торгово-сбытовой политикой без учета НДС, и ценой в платежных документах. Выручка компании, получившей компенсацию, за год должна превысить размер полученной субсидии минимум в два раза, следует из проекта.

В Минпромторге сообщили, что механизм позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции по отношению к импортной, стимулировать ее использование у российских предприятий и будет способствовать формированию долгосрочных контрактов между производителями и потребителями.

Общие запасы 29 редких металлов в России составляют 658 млн тонн, по данным Минприроды. Балансовые запасы РЗМ к февралю 2025 года на 18 разведанных месторождениях оценивались в 28,5 млн тонн. Но объем собственной добычи этих ресурсов в России минимален.

Как оценивали в Минпромторге, ежегодно Россия импортирует около 1,5 тыс. тонн РЗМ, объем производства в 2024 году — около 50 тонн. К 2030 году планируется увеличить выпуск продукции до 3 тыс. тонн и снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов с 75% до 48%. В федеральном бюджете на развитие отрасли РМ и РЗМ на 2026–2028 годы выделено 3,85 млрд руб.

Согласно проекту, компенсацию затрат могут получить производители лопаритового концентрата, ильменитового концентрата (не менее 62%), ферромолибдена, оксида неодима и версатата неодима.

Лопаритовый концентрат добывает Ловозерский ГОК, ильменитовый — Туганский ГОК. Оба предприятия входят в горнорудный дивизион «Росатома». Из лопаритового концентрата производятся тантал и ниобий, необходимые для электроники, химического оборудования, оптики и т. д. В ноябре 2025 года «Росатом» также сообщал о завершении разработки технологии извлечения из концентрата самария, применяемого для изготовления сверхмощных магнитов. Ильменитовый концентрат используется в том числе в производстве электродов и титана. Выпуск оксида неодима (также востребован для магнитов) планирует начать подконтрольный «Росатому» Соликамский магниевый завод.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, в январе 2025 года, «Прайм»: «Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов».

Ферромолибден применяется в металлургии. Крупный проект по добыче и переработке молибдена и вольфрама на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии развивает группа «Эльбрусметалл», созданная при участии «Ростеха». Версатат неодима — катализатор для производства синтетического каучука. Собственное производство версатата неодима есть у СИБУРа.

В «Росатоме» сообщили “Ъ”, что реализация данной программы в совокупности с другими мерами господдержки, в частности уже доступного льготного кредитования, должна оказать значимое позитивное влияние на развитие отрасли, будет способствовать укреплению технологического суверенитета и формированию устойчивых производственных цепочек.

В «Ростехе» на вопросы не ответили.

Председатель Ассоциации производителей и потребителей РМ и РЗМ Руслан Димухамедов говорит, что мера призвана решить давнюю проблему, когда дешевый импорт сдерживал развитие отечественных производителей на собственном рынке. По его словам, сегодня укрепленный рубль делает компании особенно уязвимыми перед зарубежной продукцией. «Россия вступает в игру, где другие крупные игроки уже давно используют подобные инструменты»,— говорит господин Димухамедов. По его словам, преимущество выбранной модели в том, что она поддерживает рыночные отношения между производителем и потребителем, не требуя создания промежуточных буферов. В США, к примеру, действует механизм госзаказа по завышенным ценам, отмечает эксперт. Субсидии, добавляет он, будут направлены на конкретные виды продукции, уже выпускаемые российскими предприятиями, которые к тому же имеют амбициозные планы по наращиванию производства.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что, после того как к гонке за РЗМ подключились США, Китай начал снижать цены, чтобы не допустить появления конкурентов. Компенсация скидки в этих условиях, по его словам, позволит российским предприятиям продолжать инвестиционный цикл, а с ростом цен до проектных уровней платеж от правительства для поддержки отрасли может сойти на нет. Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько считает, что могут требоваться и другие меры, в том числе заградительные пошлины, чтобы снизить давление дешевого импорта.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова