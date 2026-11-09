К томографам ищут подход

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ГК «Центральная медицинская база» выкупила поставщика медоборудования
Структура владельца ГК «Центральная медицинская база» Эдуарда Иванова выкупила крупного поставщика медицинского оборудования ВТС. Компания работает с техникой немецкой Siemens Healthineers. Сумма сделки могла составить 1,2–1,3 млрд руб. Покупка поможет группе расширить бизнес, но перспективы нового направления зависят от условий сохранения сотрудничества с зарубежным поставщиком.
Зарегистрированное в Санкт-Петербурге АО «Медприбор» 19 октября стало владельцем ООО ВТС, следует из СПАРК. Ранее бизнес принадлежал Александре Губе. В «Медприборе» “Ъ” оперативно не ответили.
ВТС — крупный поставщик медицинского оборудования, работающий с 2003 года. Он сотрудничает с немецким Siemens Healthineers, обеспечивая поставку и техобслуживание аппаратов компьютерной (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвуковой диагностики. Выручка ООО ВТС в 2025 году составила 1,67 млрд руб., прибавив 17,7% год к году. Чистая прибыль выросла почти в три с половиной раза, до 346 млн руб.
Основным владельцем ОА «Медприбор» на конец 2025 года был Эдуард Иванов, следует из отчетности. Основной актив предпринимателя — ГК «Центральная медицинская база» (ЦМБ). Она занимается поставками медоборудования и расходных материалов. В ее состав входит сеть ICLINIC, включающая 14 клиник в Петербурге и Калининграде. Выручка ООО «Центральная медицинская база» в 2025 году составила 6,3 млрд руб., увеличившись год к году на 37%. Чистая прибыль выросла почти в два раза, до 382,5 млн руб.
Бизнес ВТС гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 1,2–1,3 млрд руб. с учетом средств на счетах. ЦМБ уже занимается комплексным оснащением медучреждений, поэтому сделка дополняет ее бизнес, говорит он. Эксперт считает, что покупка ВТС позволит группе нарастить продажи клиентам, объединить поставку, запуск и обслуживание техники в одном предложении.
Устойчивый спрос на сервис для аппаратов КТ и МРТ поддерживает установленный парк оборудования, говорит руководитель департамента финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев. ЦМБ может использовать сервисную команду ВТС в своих центрах и предлагать другим клиникам поставку оборудования вместе с обслуживанием, рассуждает эксперт. Одновременно успех предприятия, по мнению господина Гуляева, во многом зависит от того, на каких условиях ВТС сможет продолжить работу с Siemens Healthineers, покупая запчасти.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 10