К томографам ищут подход

Основным владельцем ОА «Медприбор» на конец 2025 года был Эдуард Иванов, следует из отчетности. Основной актив предпринимателя — ГК «Центральная медицинская база» (ЦМБ). Она занимается поставками медоборудования и расходных материалов. В ее состав входит сеть ICLINIC, включающая 14 клиник в Петербурге и Калининграде. Выручка ООО «Центральная медицинская база» в 2025 году составила 6,3 млрд руб., увеличившись год к году на 37%. Чистая прибыль выросла почти в два раза, до 382,5 млн руб.