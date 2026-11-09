Secrets: мужчины имитируют оргазм в четыре раза реже женщин
Женщины почти в десять раз чаще мужчин сталкиваются с отсутствием оргазма во время секса с партнером, следует из опроса. Треть женщин испытывают его редко или не испытывают никогда, тогда как среди мужчин о проблемах с оргазмом заявили лишь 3,2% — разница между полами составляет 40,2 процентного пункта.
При этом имитируют оргазм и те и другие. Хотя бы раз в жизни это делали 493 опрошенных: 57,6% женщин и 14,5% мужчин. Главные причины — страх обидеть партнера (61,7%), желание быстрее закончить половой акт (36%) и чувство стыда (34,9%). Нередко эти мотивы сочетаются друг с другом.
Такие данные получили Центр сексуального и семейного образования Secrets и компания «Точка любви» во время анонимного исследования о качестве интимной жизни в России. Анкеты собирались с 8 октября по 3 ноября, в опросе приняли участие 1081 человек: 681 женщина и 400 мужчин от 18 до 55+ лет, проживающие в Москве и других городах России.