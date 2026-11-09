Secrets: мужчины имитируют оргазм в четыре раза реже женщин

Женщины почти в десять раз чаще мужчин сталкиваются с отсутствием оргазма во время секса с партнером, следует из опроса. Треть женщин испытывают его редко или не испытывают никогда, тогда как среди мужчин о проблемах с оргазмом заявили лишь 3,2% — разница между полами составляет 40,2 процентного пункта.