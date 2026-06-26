В белгородское правительство устроились два экс-чиновника из новых регионов РФ
В середине июня в правительство Белгородской области были трудоустроены двое бывших чиновников из новых российских регионов. Референтом врио губернатора Александра Шуваева стал Андрей Захаров, ранее работавший в Запорожской области, а советником главы региона — Владимир Зверков, отметившийся в правительстве ДНР. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве региона, хотя официально о кадровых изменениях не сообщалось.
На кадровые изменения обратило внимание издание Fonar.tv. Там уточнили, что господин Захаров будет курировать экономические вопросы, а господин Зверков — сферу агропромышленного комплекса.
По данным издания, до назначения в Белгородскую область Андрей Захаров работал министром финансов Запорожской области — с октября 2023 года. До этого он 13 лет занимал должность первого замдиректора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Владимир Зверков в декабре 2023 года — мае 2025-го был заместителем председателя правительства ДНР. До этого занимал должность министра экономразвития республики. Еще ранее он работал в Минэке РФ, где за десять лет прошел путь от специалиста до заместителя директора департамента регионального развития. На последней должности господин Зверков занимался вопросами бюджетного планирования и развития субъектов страны. Летом 2022 года его направили в ДНР.
В начале этой недели «Ъ-Черноземье» сообщал о назначении двух советников врио губернатора Белгородской области. Посты заняли бывший замглавы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Охлопков и ветеран СВО, слушатель региональной кадровой программы «Герои Приангарья» Евгений Кудрявцев.