Беглов назначил главу Красногвардейского района на пост вице-губернатора
Глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт с 11 ноября приступит к работе в правительстве города в качестве вице-губернатора. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов. Теперь уже бывший районный чиновник будет отвечать за вопросы информационной безопасности.
В зону ответственности господина Хорта войдут комитет по информатизации и связи, комитет имущественных отношений, а также управление по развитию садоводства и огородничества.
Андрей Хорт начинал карьеру в спецслужбах. До 2011 года, согласно официальной биографии, выпускник Академии ФСБ трудился в органах безопасности России. До 2020 года трудился в различных коммерческих структурах на руководящих должностях. Позже пришел на работу в Смольный. Сперва занимал пост заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту, а весной 2024 года назначен главой Красногвардейского района.
В городском правительстве 41-летний Андрей Хорт стал одним из самых молодых вице-губернаторов.