Беглов назначил главу Красногвардейского района на пост вице-губернатора

Андрей Хорт начинал карьеру в спецслужбах. До 2011 года, согласно официальной биографии, выпускник Академии ФСБ трудился в органах безопасности России. До 2020 года трудился в различных коммерческих структурах на руководящих должностях. Позже пришел на работу в Смольный. Сперва занимал пост заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту, а весной 2024 года назначен главой Красногвардейского района.