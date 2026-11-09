Двух екатеринбуржцев задержали по подозрению в избиении подростков
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении троих подростков. Им предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 7 ноября в районе остановки «Южный автовокзал» на ул. 8 Марта мужчины, используя малозначительный повод, избили трех подростков.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что задержанные — ранее не судимые местные жители 47 и 49 лет. Один из них работает слесарем, второй — электромонтером.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых. «Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, истребуется характеризующий материал, назначены экспертизы»,— добавили в СКР.