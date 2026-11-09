Двух екатеринбуржцев задержали по подозрению в избиении подростков

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении троих подростков. Им предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.