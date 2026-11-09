Цена Brent опустилась ниже $93 за баррель впервые с 1 сентября

В октябре цены на нефть достигли пиковых значений за последние полгода. 23 октября фьючерсы на нефть марки Brent превысили $117 за баррель. Это в 1,8 раза больше, чем в начале года. По версии аналитиков Goldman Sachs, на цены повлияют итоги переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, стоимость фрахта, а также темпы восстановления добычи сырья.