Цена Brent опустилась ниже $93 за баррель впервые с 1 сентября
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $93 за баррель впервые с 1 сентября. Это следует из данных торгов.
В 17:21 мск стоимость Brent упала на 5,6%, до $92,86 за баррель. По данным на 18:28 мск, стоимость фьючерса выросла до $94,26 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки WTI, по состоянию на 18:32 мск, снижалась на 2,83%, до $87,8 за баррель.
В октябре цены на нефть достигли пиковых значений за последние полгода. 23 октября фьючерсы на нефть марки Brent превысили $117 за баррель. Это в 1,8 раза больше, чем в начале года. По версии аналитиков Goldman Sachs, на цены повлияют итоги переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, стоимость фрахта, а также темпы восстановления добычи сырья.