Водительские права расширяют до вездеходных

Граждане с обычными водительскими правами смогут легально управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Соответствующий закон приняла Госдума для развития туристической отрасли. Изначально планировалось, что новую возможность получат водители легковых машин с правами категории В. К третьему чтению депутаты решили, что такую возможность должны иметь и обладатели удостоверений категорий С и D. Добавлены и ограничения: допуск к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения, а также после прохождения инструктажа и при заключении договора с фирмой, у которой багги или вездеход берутся в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Госдума приняла 9 июня сразу во втором и третьем чтениях поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники». Изменения касаются доступа граждан к вождению внедорожной спецтехники.

Сейчас для управления вездеходами, болотоходами и багги (они относятся к категории самоходных машин категории A2) нужно иметь специальное удостоверение тракториста-машиниста. В конце 2025 года группа сенаторов предложила снять это ограничение, объясняя необходимостью развивать внутренний туризм и ростом популярности поездок на внедорожной технике. Подготовленные поправки разрешали садиться за руль таких машин с «обычными» правами категории B, которые выдает ГИБДД. В таком виде законопроект был принят в первом чтении в начале 2026 года (см. “Ъ” от 26 февраля).

Ко второму чтению документ доработали по инициативе тех же сенаторов.

Решено, с одной стороны, расширить действие закона, дав возможность управлять спецтехникой не только водителям легковых автомобилей, но и автобусов и грузовиков (категории C и D).

С этой идеей выступил во время рассмотрения поправок в первом чтении депутат Владимир Сысоев (ЛДПР), затем ее поддержали в думском комитете по транспорту.

Одновременно введены дополнительные ограничения, которые не коснутся граждан с правами тракториста-машиниста. Во-первых, установлено обязательное требование по стажу вождения — не менее одного года. Кроме того, ездить разрешат только тем, кто берет спецтехнику в аренду в специальной конторе. Условием для вождения будет договор проката, в котором зафиксирована временная передача техники гражданину в управление, а также обязательное прохождение инструктажа по безопасности. Правительство сможет установить отдельные правила заключения таких договоров. В 2023 году, напомним, обладателям прав категорий B, C и D уже разрешили управлять самоходными машинами категории A1 — легкими квадроциклами и снегоходами. Причем управление спецтехникой должно происходить на основании договора аренды и после инструктажа. В принятом 9 июня законе заложена аналогичная правовая конструкция.

По данным Минсельхоза, в РФ зарегистрировано около 3,8 млн самоходных машин, из них категории А1 — около 320 тыс., категории А2 — 120 тыс.

«Уверен, что это станет большим подарком всем нашим гражданам, кто активно использует подобную технику для летнего и зимнего отдыха»,— прокомментировал закон на пленарном заседании Госдумы первый замглавы думского комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). «Закон крайне важен, граждане очень ждут его»,— добавил депутат Владимир Сысоев.— Он серьезно снизит бюрократическую, административную нагрузку, с которой приходилось сталкиваться гражданам для получения прав в тех структурах (Гостехнадзор.— “Ъ”), которые сегодня отвечают за выдачу прав». Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский в беседе с “Ъ” назвал излишним требование заключать договоры и проходить инструктаж. По его мнению, опыта водителей с «обычными» правами вполне достаточно для безопасного вождения. Документ вступит в силу через десять дней после официальной публикации.

Одновременно планируется усилить контроль за движением самоходной техники. Документы и права у водителей вездеходов, болотоходов, тракторов и другой спецтехники в лесу будут проверять сотрудники Гостехнадзора, как это делают инспекторы ДПС на обычных дорогах. Соответствующий законопроект правительство направило в Госдуму в марте 2026 года. Поправки уже поддержали многие регионы, в том числе заксобрания ЯНАО, Республики Коми, Краснодарского края, Алтайского края и Кабардино-Балкарии. Точная дата рассмотрения законопроекта пока не определена.

Иван Буранов