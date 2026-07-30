Консоли играют спросом

Россияне потратили на консоли более 14 млрд руб. за первую половину 2026 года. Лидером продаж стала продукция Sony. Игровые приставки компании заняли 74% рынка, следует из статистики «М. Видео», Wildberries и «Авито». На втором месте расположилась Valve, а на третьем — небрендированные консоли. Последние поступают из Китая по сниженным ценам. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи выросли на 21%. Аналитики считают, что это связано с ноябрьским релизом GTA 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Но техноблогер Wylsacom Валентин Петухов в этом сомневается:

«Я бы не связывал нынешний ажиотаж исключительно с GTA 6 — до выхода игры еще достаточно времени. Скорее, спрос сейчас объясняется кризисом на рынке памяти, общим подорожанием комплектующих и, как следствие, самих консолей. Sony уже не раз повышала цены на разных рынках, Valve недавно выпустила Steam Machine с довольно высоким ценником. До покупателей постепенно доходит мысль, что дешевле уже, скорее всего, не будет. Поэтому многие сейчас либо обновляют свои устройства — например, переходят с базовой PlayStation 5 на PS5 Pro, — либо покупают другое игровое "железо". Получается такой миграционный поток.

Я бы сказал, что главный фактор — это глобальное подорожание техники, а не ситуация только в России. Многие стараются успеть с покупкой летом, потому что к концу года на спрос будет влиять уже не только GTA 6, но и традиционный сезон рождественских праздников. Консоль исторически считается хорошим подарком, и многие понимают, что цены, скорее всего, вырастут еще раз. Поэтому люди предпочитают купить сейчас, чтобы потом не переплачивать дважды. На российском рынке стоимость PlayStation 5 уже заметно выросла: базовые версии PS5 и PS5 Slim стоят от 70 тыс. руб., а PS5 Pro — около 110 тыс. руб.».

Аналитики ритейла при этом отмечают снижение средней цены консоли с 18,5 тыс. руб. до 18 тыс. руб. А по данным «Платформы ОФД», в первом квартале 2026 года медианная стоимость товара составила 27,5 тыс. руб. Как подсчитали в «М.Видео», самыми популярными игровыми приставками стали Sony PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro. Это закономерное поведение потребителей, считает журналист платформы «Нецифровая экономика» Илья Склюев:

«Память дорожает практически с каждым месяцем, и пока не видно признаков, что эта тенденция скоро закончится. По прогнозам, кризис может затянуться еще на пару лет. Производители техники уже реагируют на ситуацию: например, Xbox поднял цены, а PlayStation пока этого не сделала. Поэтому сейчас PlayStation 5 выглядит особенно привлекательной покупкой — и с учетом эксклюзивов, и потому, что именно на ней GTA 6 станет доступна одной из первых.

Кроме того, недавно Valve выпустила свою Steam Machine, но она стоит довольно дорого относительно своих возможностей. При этом GTA 6, скорее всего, появится на ней только через год, а возможно, и позже. Поэтому на сегодняшний день PlayStation остается наиболее очевидным и выгодным выбором для тех, кто хочет поиграть в новинку как можно раньше».

Крупнейшим ценовым сегментом в игровой сфере стали устройства стоимостью от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Их доля составила 27%. Консоли с ценой выше 48 тыс. руб. заняли только 21% рынка.

Леонид Пастернак