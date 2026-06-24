GTA 6 перезагрузит гейминг-индустрию

Сегодня в полночь открываются предзаказы на GTA 6 — одной из самых ожидаемых видеоигр в истории, как пишут агентства. Ее анонсировали в декабре 2023 года. Релиз дважды переносили: сначала на май 2026-го, затем на ноябрь. Студия Rockstar уже объявила цены: базовое издание в США будет стоить $80. За $100 предлагают вариант с внутриигровыми бонусами: доступ к мастерской для кастомизации машин, салону красоты, магазину одежды и тату-студии. Всего GTA 6 поддерживает 13 языков, включая русский.

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Даже с учетом того, что купить издание официально невозможно, релиз уже влияет на российский рынок, говорит менеджер по развитию «Кибера на Спортсе» и ведущий подкаста о гик-культуре «Главное меню» Михаил Ложков:

«Понятно, что Rockstar не гонится за быстрой выгодой. GTA 6 — игра, которая продастся тиражом свыше 150 млн копий. Они понимают, что у них есть хвост, на котором будут зарабатывать не одно десятилетие. GTA 5 до сих пор продается по нескольку миллионов копий за квартал. На рынок консолей GTA 6 уже влияет: в первом квартале 2026 года продажи PlayStation 5 в России выросли на 50%. И это при том, что для покупки консольной игры нужно заморочиться.

В GTA 6 будут играть те, кто за последние пять лет максимум играл в «Три в ряд». Новинку будут обсуждать в курилках и очередях за кофе. Так было на релизе GTA 5. С одной стороны, появится много людей, впервые открывающих для себя игры. На рынке появится больше денег, выйдут новые инвесторы. При этом GTA 6, я уверен, до конца 2026 года пробьет порог в 50 млн копий, и дальше только больше».

Сразу несколько крупных студий переносят премьеры с ноября, чтобы не совпасть с выходом GTA 6. Сентябрь 2026 года профильные медиа уже называют перегруженным крупными релизами. Среди прочего, по данным инсайдеров, на начало сентября намечено возвращение экшена Onimusha: Way of the Sword от Capcom.

Издательство Konami планирует выпустить новую часть хоррора Silent Hill 24 сентября. А в течение недели после этого выйдет новый платформер Rayman Legends Retold от Ubisoft. Релиз GTA 6 может перезагрузить всю индустрию, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«GTA — общественное явление, самый дорогой медийный продукт в истории человечества. Rockstar — закрытая компания, и мы не можем точно оценить бюджет производства, но инсайдеры говорят о $1-1,5 млрд. Это как все фильмы Marvel за последние пять лет. GTA станет лакмусовой бумажкой: сможет ли старая индустрия, делающая хорошие сюжетные игры, сыграть так же, как альтернативная, делающая онлайн, заигрывающая с азиатской тематикой или идущая на простую монетизацию с бесплатным скачиванием и последующим высасыванием денег.

На GTA завороженно смотрит весь мир. Предзаказы должны показать, сможет ли игра в первый же день преодолеть критическую планку в $1 млн. Я думаю, она преодолеет ее за пару часов. Мы привыкли покупать игры гораздо ниже их себестоимости. Если в 1980-е $20 за игру казалось невероятным, потом в 1990-е цена выросла до $40-60 и держалась на этом уровне последние 20 лет. $80 сейчас — это совсем другие $80».

С анонса GTA 6 в конце 2023 года акции ее издателя Take Two подорожали более чем на 50%. Накануне открытия предзаказов в США котировки растут в пределах 0,5%.

Александра Абанькова