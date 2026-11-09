Спор из-за массовой гибели пчел в курском суде завершился мировым соглашением
Тимский районный суд Курской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о массовой гибели пчел после химической обработки посевов. Иск о возмещении ущерба к ООО «Новое поколение» ранее подали два местных пчеловода. У одного из них погибли 120 пчелосемей, а у другого — 47. Об этом 9 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
В картотеке указано, что истцами выступили Дмитрий Свиридов и Сергей Степкин. В статусе третьего лица к разбирательству была привлечена межрайонная ветеринарная станция. Пчеловоды сообщили суду, что в июне 2025 года ООО «Новое поколение» провело химобработку посевов рапса пестицидами. Владельцы пасек посчитали, что мор пчел произошел из-за неправомерных действий ответчика, который надлежащим образом не оповестил пчеловодов о времени и месте обработки, не указал название ядохимиката, способ и сроки проведения работ. Ввиду отказа компании добровольно возместить ущерб один из истцов просил взыскать с нее более 1,8 млн руб., второй — более 4,3 млн руб.
«Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в образцах погибших насекомых и на растениях с обработанных полей обнаружено одно и то же действующее химическое вещество, которое не входит в перечень разрешенных к применению из-за высокой токсичности для пчел»,— уточнили в суде.
В процессе разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Истцы отказались от заявленных требований, а ответчик обязался возместить ущерб в том размере, который устроил пострадавших пчеловодов.
По данным Rusprofile, ООО «Новое поколение» зарегистрировано в Тимском районе Курской области с декабря 2015 года. Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых культур. Уставный капитал составляет 18 млн руб. Единственным учредителем выступает Андрей Холин, который также является генеральным директором фирмы. В 2025 году выручка ООО «Новое поколение» составила 266,8 млн руб., незначительно снизившись по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 27,6% — до 37,9 млн руб.
В середине июня «Ъ-Черноземье» писал о похожем случае в Черемисиновском районе Курской области.Там в суд поступил иск от местного пчеловода Алексея Чекалина о взыскании более 11 млн руб. убытков с индивидуального предпринимателя Владимира Войнова. Истец заявил, что его пчелы погибли после обработки рапса химическими веществами.