Спор из-за массовой гибели пчел в курском суде завершился мировым соглашением

В картотеке указано, что истцами выступили Дмитрий Свиридов и Сергей Степкин. В статусе третьего лица к разбирательству была привлечена межрайонная ветеринарная станция. Пчеловоды сообщили суду, что в июне 2025 года ООО «Новое поколение» провело химобработку посевов рапса пестицидами. Владельцы пасек посчитали, что мор пчел произошел из-за неправомерных действий ответчика, который надлежащим образом не оповестил пчеловодов о времени и месте обработки, не указал название ядохимиката, способ и сроки проведения работ. Ввиду отказа компании добровольно возместить ущерб один из истцов просил взыскать с нее более 1,8 млн руб., второй — более 4,3 млн руб.