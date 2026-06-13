Курский фермер хочет отсудить 11 млн за массовую гибель своих пчел от химии

Черемисиновский районный суд Курской области рассмотрит иск о взыскании более 11 млн руб. убытков, поступивший от местного пчеловода к индивидуальному предпринимателю (ИП). Фермер считает, что по вине ответчика, обрабатывавшего рапс на своих полях химическими веществами, произошла массовая гибель пчел на его пасеке. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным картотеки, истца зовут Алексей Чекалин, а ответчиком выступает ИП Владимир Войнов. Оба предпринимателя, по информации сервиса Rusprofile, занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

Гибель пчел произошла в июне 2025 года. В настоящее время судом назначена подготовка по гражданскому делу.

Отмечается также, что это уже третий гражданский иск, поступивший в Черемисиновский райсуд, связанный с массовой гибелью пчел в 2025 году. Первый приняли в октябре прошлого года, ответчиком по нему выступает Александр Сторублев. Второе заявление поступило в феврале 2026-го — требования адресованы ИП Владимиру Войнову.

«После проведенных комплексных экспертиз производства по данным делам возобновлены, назначены судебные заседания»,— заявили в пресс-службе судов региона.

На прошлой неделе стало известно, что Воронежский областной суд отклонил апелляцию «Воронежского федерального аграрного научного центра имени Докучаева» и оставил в силе решение о взыскании с учреждения 3,7 млн руб. в пользу владельца пасеки. Иск был связан с массовой гибелью пчел при обработке полей пестицидами. Как сообщал «Ъ-Черноземье», к гибели насекомых в июне 2025 года привела обработка посевов гороха препаратом «Восторг, КС».

Денис Данилов