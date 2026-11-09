«Магнит» выплатил инвесторам 253,2 млн рублей купонного дохода

ПАО «Магнит» исполнило обязательства перед инвесторами в полном объеме. 9 ноября 2026 года один из крупнейших российских ритейлеров перечислил держателям биржевых облигаций серии БО-005Р-04 купонный доход. Об этом сообщается в раскрытии информации на ленте уполномоченного агентства.