«Магнит» выплатил инвесторам 253,2 млн рублей купонного дохода
ПАО «Магнит» исполнило обязательства перед инвесторами в полном объеме. 9 ноября 2026 года один из крупнейших российских ритейлеров перечислил держателям биржевых облигаций серии БО-005Р-04 купонный доход. Об этом сообщается в раскрытии информации на ленте уполномоченного агентства.
Согласно сообщению компании о существенном факте, общая сумма выплат составила 253,20 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Выплата была произведена в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Объем выпуска: 20 млн штук. Размер выплаты на одну бумагу составил 12,66 рубля.
Купонный доход начислен за пятый купонный период с 8 октября по 7 ноября 2026 года.
В отчете эмитента указано, что обязательство исполнено на 100%.
ПАО «Магнит» (головная компания группы, управляющей одной из крупнейших розничных сетей в России) регулярно использует долговой рынок для привлечения капитала на развитие сети и рефинансирование текущей задолженности.
Выручка «Магнита» по МСФО за первое полугодие составила 1,88 трлн руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб. Это на 20,3% больше год к году. По состоянию на 13:20 мск стоимость акций составляет 1850 руб. (+0,60%).