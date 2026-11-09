Арестованный недострой «Клевера» в Белгороде подешевел на торгах до 126 млн

Основанием для ареста и последующей принудительной реализации недостроя послужила задолженность «Клевера» перед администрацией Белгорода по договору аренды земельного участка на проспекте Богдана Хмельницкого, где планировалось возвести торговый центр с административно-бытовым блоком. Землю передали в аренду под проект в 2016 году, а с сентября 2021-го права на объект и обязательства по участку перешли к «Клеверу». Из-за регулярных неплатежей мэрия отсудила у компании более 22 млн руб. основного долга, неустойки и штрафов, а апелляционная инстанция оставила решение в силе.