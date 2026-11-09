Арестованный недострой «Клевера» в Белгороде подешевел на торгах до 126 млн
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом снова выставило на аукцион в Белгороде арестованное здание ООО «Клевер». Начальная цена лота снизилась на 15%: со 148,4 млн до 126,14 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Предметом торгов выступает нежилое здание площадью 5,5 тыс. кв. м с готовностью 32%. На него наложен арест с запретом совершения регистрационных действий на основании постановления городского отделения судебных приставов от 21 июля 2026 года.
Основанием для ареста и последующей принудительной реализации недостроя послужила задолженность «Клевера» перед администрацией Белгорода по договору аренды земельного участка на проспекте Богдана Хмельницкого, где планировалось возвести торговый центр с административно-бытовым блоком. Землю передали в аренду под проект в 2016 году, а с сентября 2021-го права на объект и обязательства по участку перешли к «Клеверу». Из-за регулярных неплатежей мэрия отсудила у компании более 22 млн руб. основного долга, неустойки и штрафов, а апелляционная инстанция оставила решение в силе.
Шаг аукциона составляет 3,8 млн, размер задатка — 63,1 млн руб. Прием заявок продлится до 15 декабря, подведение итогов намечено на 16-е.
Предыдущие торги по продаже здания с начальной стоимостью 148,4 млн руб. признали несостоявшимися из-за отсутствия необходимого числа участников (поступило менее двух заявок).
По данным Rusprofile, ООО «Клевер» создано в Белгороде в 2021 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем и генеральным директором числится Александр Кривенков. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и убытком 1,2 млн руб. Всего «Клевер» выступал ответчиком в семи завершенных спорах с мэрией Белгорода на сумму свыше 72 млн руб.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал о приостановке аукциона по продаже здания крытого рынка в Орле из-за пересмотра его рыночной стоимости. По решению Арбитражного суда Орловской области стартовая цена актива выросла в 1,7 раза — с 92,6 млн до 156 млн руб. Суд отменил прежнюю оценку приставов, подготовленную тюменским ООО «Бизнес-новация», и утвердил новый отчет местного ООО «Премиум оценка». Аукцион проводится в рамках исполнительного производства: взыскание на имущество наложили из-за долга по налогам в 3,2 млн руб. у подконтрольного региональному правительству ООО «Крытый рынок».