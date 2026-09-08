В Белгороде не состоялись торги по продаже арестованного недостроя за 148 млн

Аукцион по продаже арестованного здания ООО «Клевер» в Белгороде признали несостоявшимся: на участие в торгах подали менее двух заявок. Информация об итогах размещена на портале ГИС «Торги». Объект незавершенного строительства площадью 5,5 тыс. кв. м со степенью готовности 32% выставляли на торги с начальной ценой 148,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основанием для ареста и последующей реализации недостроя стал долг «Клевера» перед администрацией Белгорода по договору аренды земельного участка под объектом. Землю на проспекте Хмельницкого в 2016 году предоставили под строительство торгового центра с административно-бытовым корпусом. После перехода права собственности на недострой к «Клеверу» в сентябре 2021 года компания стала арендатором участка. По данным администрации, с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го она вносила арендную плату не в полном объеме. Основной долг составил 15,9 млн руб. С учетом неустойки и штрафа суд взыскал с общества более 22 млн руб. «Клевер» обжаловал решение, но 19-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.

По данным Rusprofile, ООО «Клевер» зарегистрировано в 2021 году в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный учредитель — Александр Кривенков. Выручка за 2023–2025 годы отсутствует. В 2024 году компания получила убыток в размере 68 тыс. руб., а в 2025-м он вырос до 1,24 млн руб., то есть в 18,2 раза.

Всего «Клевер» выступал ответчиком по семи завершенным арбитражным спорам с администрацией Белгорода. Совокупная цена исков превышает 72 млн руб. Самый крупный — на 48,2 млн руб. — касается арендной платы за период с октября 2022 года по сентябрь 2025-го. Основной долг в 26,3 млн руб. компания погасила в ходе разбирательства, однако суд взыскал с нее еще 20 млн руб. неустойки и штрафа.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что арестованное имущество орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», которые фигурировали в уголовных делах бывшего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова, снова выставили на торги. Общая начальная цена двух лотов снизилась с 21,8 млн до 18,5 млн руб.

Мария Свиридова