Илья Чураков назначен и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области
Исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен заместитель председателя Илья Чураков. Приказ о назначении 6 ноября подписал председатель Верховного суда России Игорь Краснов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.
Илье Чуракову 42 года. Он родился в поселке Заречный Белоярского района (Свердловская область). В 2006 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» и начал работать в Арбитражном суде Свердловской области. Он занимал должности специалиста судебного состава, секретаря судебного заседания, помощника судьи и начальника отдела анализа и обобщения судебной практики. В 2013 году его назначили судьей Арбитражного суда Свердловской области, в 2019 году — заместителем председателя суда. В 2025 году его переназначили на эту должность на шестилетний срок.
Прежний председатель суда Станислав Сидоркин возглавил Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве. Свердловским арбитражем он руководил с 2021 года.