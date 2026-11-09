Илья Чураков назначен и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области

Илье Чуракову 42 года. Он родился в поселке Заречный Белоярского района (Свердловская область). В 2006 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» и начал работать в Арбитражном суде Свердловской области. Он занимал должности специалиста судебного состава, секретаря судебного заседания, помощника судьи и начальника отдела анализа и обобщения судебной практики. В 2013 году его назначили судьей Арбитражного суда Свердловской области, в 2019 году — заместителем председателя суда. В 2025 году его переназначили на эту должность на шестилетний срок.