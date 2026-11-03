Бывший глава Арбитражного суда Свердловской области возглавил суд в Москве

Станислав Сидоркин возглавлял Арбитражный суд Свердловской области с конца 2021 года. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, имеет первый квалификационный класс судьи. Карьеру в судебной системе начал в 1996 году. В декабре 2018 года был назначен заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области.