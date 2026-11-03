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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

Бывший глава Арбитражного суда Свердловской области возглавил суд в Москве

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателя Арбитражного суда Свердловской области Станислава Сидоркина председателем Девятого арбитражного апелляционного суда в Москве. В новой должности господин Сидоркин проработает ближайшие шесть лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Новый руководитель свердловского арбитража пока не назначен.
Станислав Сидоркин возглавлял Арбитражный суд Свердловской области с конца 2021 года. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, имеет первый квалификационный класс судьи. Карьеру в судебной системе начал в 1996 году. В декабре 2018 года был назначен заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области.
Согласно указу, новое назначение также получила Светлана Загайнова — она стала заместителем председателя Арбитражного суда Уральского округа. Ранее она работала судьей Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, этим же указом назначены на должности еще 17 районных судей.
Полина Бабинцева