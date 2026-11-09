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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 57 лет председателю совета директоров АО «Международный аэропорт Внуково» Виталию Ванцеву
Виталий Ванцев

Виталий Ванцев

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Его поздравляет генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук:
— Уважаемый Виталий Анатольевич! Искренне поздравляю вас с днем рождения! Авиация — отрасль, в которой очень важны доверие, ответственность и умение работать единой командой. Мы высоко ценим наше сотрудничество с аэропортом Внуково и ваш личный вклад в развитие партнерских отношений. Уверен, впереди у нас еще немало общих достижений! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения для новых масштабных проектов. Пусть работа приносит удовлетворение, рядом будут люди, на которых можно положиться, а в жизни всегда находится время для самого важного!
Сегодня отмечает день рождения заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Данил Головкин

Ее поздравляет кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков:
— Имя Тины Канделаки давно уже стало нарицательным. Умная, дерзкая, с завораживающей скороговоркой и к тому же еще красивая. Что еще нужно, чтобы тебе завидовали? Но Тина научилась эту зависть преодолевать с улыбкой, сочувствуя тем, кто ей завидует. И именно эти качества и эта сочувствующая улыбка делают ее такой неотразимой, какая она есть. С чем я с удовольствием и хочу ее поздравить в ее день рождения!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №207

от 10.11.2026, стр. 9
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