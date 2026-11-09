Дни рождения
Сегодня исполняется 57 лет председателю совета директоров АО «Международный аэропорт Внуково» Виталию Ванцеву
Его поздравляет генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук:
— Уважаемый Виталий Анатольевич! Искренне поздравляю вас с днем рождения! Авиация — отрасль, в которой очень важны доверие, ответственность и умение работать единой командой. Мы высоко ценим наше сотрудничество с аэропортом Внуково и ваш личный вклад в развитие партнерских отношений. Уверен, впереди у нас еще немало общих достижений! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения для новых масштабных проектов. Пусть работа приносит удовлетворение, рядом будут люди, на которых можно положиться, а в жизни всегда находится время для самого важного!
Сегодня отмечает день рождения заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки
Ее поздравляет кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков:
— Имя Тины Канделаки давно уже стало нарицательным. Умная, дерзкая, с завораживающей скороговоркой и к тому же еще красивая. Что еще нужно, чтобы тебе завидовали? Но Тина научилась эту зависть преодолевать с улыбкой, сочувствуя тем, кто ей завидует. И именно эти качества и эта сочувствующая улыбка делают ее такой неотразимой, какая она есть. С чем я с удовольствием и хочу ее поздравить в ее день рождения!
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 9