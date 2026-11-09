— Имя Тины Канделаки давно уже стало нарицательным. Умная, дерзкая, с завораживающей скороговоркой и к тому же еще красивая. Что еще нужно, чтобы тебе завидовали? Но Тина научилась эту зависть преодолевать с улыбкой, сочувствуя тем, кто ей завидует. И именно эти качества и эта сочувствующая улыбка делают ее такой неотразимой, какая она есть. С чем я с удовольствием и хочу ее поздравить в ее день рождения!