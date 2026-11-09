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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Мэрию Уфы покинули три человека

Их сменщики пока неизвестны
Администрацию Уфы за последние дни покинули три человека, сообщают «Пруфы». Информацию подтвердили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.
Ильдар Имамов (по центру) возглавлял финансовое управление с мая 2025 года

Ильдар Имамов (по центру) возглавлял финансовое управление с мая 2025 года

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе, пост оставили два заместителя главы администрации — куратор пресс-службы Дмитрий Черенков и начальник финансового управления Ильдар Имамов. Кроме того, в отставку подал начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав предпринимателей, экс-управляющий делами администрации Аскар Батталов. Все трое покинули мэрию по собственному желанию.
«О новых назначениях, как только будут приняты соответствующие решения, сообщим дополнительно», — прокомментировали в администрации.
С июня из мэрии Уфы ушло несколько человек. До последних отставок должностей лишились, помимо сити-менеджера Ратмира Мавлиева, начальник правового управления Руслан Исмагилов, вице-мэр по вопросам предпринимательства и инвестиций Агарагим Кагиргаджиев и вице-мэр по вопросам молодежной политики, гражданского общества и кадров Рустам Хазиев.
Идэль Гумеров