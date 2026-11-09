Мэрию Уфы покинули три человека
Их сменщики пока неизвестны
Администрацию Уфы за последние дни покинули три человека, сообщают «Пруфы». Информацию подтвердили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.
Как пояснили в пресс-службе, пост оставили два заместителя главы администрации — куратор пресс-службы Дмитрий Черенков и начальник финансового управления Ильдар Имамов. Кроме того, в отставку подал начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав предпринимателей, экс-управляющий делами администрации Аскар Батталов. Все трое покинули мэрию по собственному желанию.
«О новых назначениях, как только будут приняты соответствующие решения, сообщим дополнительно», — прокомментировали в администрации.
С июня из мэрии Уфы ушло несколько человек. До последних отставок должностей лишились, помимо сити-менеджера Ратмира Мавлиева, начальник правового управления Руслан Исмагилов, вице-мэр по вопросам предпринимательства и инвестиций Агарагим Кагиргаджиев и вице-мэр по вопросам молодежной политики, гражданского общества и кадров Рустам Хазиев.