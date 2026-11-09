Мэрию Уфы покинули три человека

Как пояснили в пресс-службе, пост оставили два заместителя главы администрации — куратор пресс-службы Дмитрий Черенков и начальник финансового управления Ильдар Имамов. Кроме того, в отставку подал начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав предпринимателей, экс-управляющий делами администрации Аскар Батталов. Все трое покинули мэрию по собственному желанию.