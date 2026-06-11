Начальник правового управления администрации Уфы уволился с должности

Как стало известно «Ъ-Уфа», сегодня покинул должность начальник правового управления администрации Уфы Руслан Исмагилов. Господин Исмагилов руководил управлением с июля 2025 года.

За последние две недели это уже не первая отставка руководителей городской мэрии. Первым покинул должность заместитель главы Рустам Хазиев, который курировал молодежную политику, гражданское общество и кадровую политику, а спустя несколько дней за ним последовал заместитель главы администрации по предпринимательству и инвестициям Агарагим Кагиргаджиев.

Череде отставок предшествовало задержание сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, которому вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от уфимских застройщиков и два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Олег Вахитов