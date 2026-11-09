Суд в Северной Осетии отложил слушания на 12 млрд рублей из-за сбоя IT-гиганта

В ходе заседания, прошедшего в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте, суд удовлетворил два других онлайн-ходатайства истца: о приобщении новых документов и о привлечении к делу третьего лица. К процессу в качестве участника, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу».