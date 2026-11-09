Суд в Северной Осетии отложил слушания на 12 млрд рублей из-за сбоя IT-гиганта
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) был вынужден отложить рассмотрение беспрецедентного экологического иска из-за масштабного технического сбоя в инфраструктуре «Яндекса». Заседание по делу о взыскании 12,16 млрд рублей с местного оператора по утилизации отходов вновь перенесли на 24 ноября 2026 года.
Иск к владикавказскому ООО «Экологический регион Алания» предъявило Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора. Ведомство требует взыскать с компании 12,16 млрд руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Для сравнения, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом республики на социальную сферу.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эра» зарегистрировано в 2019 года во Владикавказе. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Руководитель — Олег Мамуков. Выручка компании за 2025 год составила 611 млн рублей, прибыль — 99 млрд рублей.
Как следует из определения суда, разбирательство столкнулось с инфраструктурным кризисом. 30 октября истец подал ходатайство об участии в заседании посредством системы видео-конференц-связи (ВКС) через сервис «Мой Арбитр». Однако суд отклонил запрос, указав на «сложности в работе сервисов ПК «Электронное правосудие» из-за массового сбоя в основном центре обработки данных "Яндекс Облака"». В результате у арбитража «отсутствует техническая возможность проведения судебного заседания путем использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел"».
В ходе заседания, прошедшего в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте, суд удовлетворил два других онлайн-ходатайства истца: о приобщении новых документов и о привлечении к делу третьего лица. К процессу в качестве участника, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу».
Истцу предписано направить копии иска в адрес привлеченного ФГБУ, а всем участникам — обеспечить присутствие юристов с надлежаще оформленными полномочиями. Третьим лицам также необходимо представить документально обоснованный отзыв на иск. Суд также напомнил сторонам о праве урегулировать спор во внесудебном порядке, в том числе с привлечением медиатора.