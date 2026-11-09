Суд ограничил права липецкой структуры «Черкизово» на залоги челябинской фирмы

По данным Rusprofile, АО «Ситно» зарегистрировано в Магнитогорске Челябинской области в 2020 году. Основной вид деятельности общества связан с холдинговыми компаниями. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Александр Богдан. В 2025 году выручка общества сократилась на 77% — до 34 млн руб. Чистая прибыль упала на 85% — до 22 млн руб. Гендиректор — Айнур Ульябаев.

АО «Куриное царство» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — производство мясных полуфабрикатов. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредителем является ПАО «Группа Черкизово», чьи владельцы не раскрываются. В 2025 году выручка «Куриного царства» увеличилась на 14% — до 114 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 10% — до 8,4 млрд руб. Гендиректор — Максим Зудин.