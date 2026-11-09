Суд ограничил права липецкой структуры «Черкизово» на залоги челябинской фирмы
Первую часть платежей на 1,03 млрд руб. Сбербанк получил. В «Ситно» считают, что в этой сумме долги были погашены, а права требования и залога должны перейти к нему, в связи с чем компания требует признать отсутствующими у «Куриного царства» права кредитора и залогодержателя в соответствующей части.
Еще 1,41 млрд руб., перечисленные в счет погашения тех же кредитов, банк вернул: 85,5 млн руб. — 30 сентября, оставшиеся 1,33 млрд руб. — 7 октября. В «Ситно» настаивают, что эти платежи также должны считаться исполнением обязательств на дату первоначального перечисления. Компания требует признать возврат средств неправомерным и обязать «Куриное царство» принять их в счет погашения задолженности.
В числе спорного обеспечения — ипотека основного производственного комплекса «Воловского бройлера» и земельных участков. Как следует из определения суда, речь идет в том числе о 80 объектах недвижимости птицефабрики. В «Ситно» считают, что без обеспечительных мер «Куриное царство» сможет переуступить права залогодержателя или начать взыскание имущества, что затруднит исполнение возможного решения в пользу истца.
По данным Rusprofile, АО «Ситно» зарегистрировано в Магнитогорске Челябинской области в 2020 году. Основной вид деятельности общества связан с холдинговыми компаниями. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Александр Богдан. В 2025 году выручка общества сократилась на 77% — до 34 млн руб. Чистая прибыль упала на 85% — до 22 млн руб. Гендиректор — Айнур Ульябаев.
АО «Куриное царство» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — производство мясных полуфабрикатов. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредителем является ПАО «Группа Черкизово», чьи владельцы не раскрываются. В 2025 году выручка «Куриного царства» увеличилась на 14% — до 114 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 10% — до 8,4 млрд руб. Гендиректор — Максим Зудин.