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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Росприроднадзор потребовал 123 млн рублей с липецкого «Куриного царства»

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к местной структуре ГК «Черкизово» семьи Михайловых — АО «Куриное царство». Размер требований составляет 122,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

По данным Rusprofile, АО «Куриное царство» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал составляет 1,55 млрд руб. Учредителем выступает ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», 99,41% которого принадлежит ПАО «Группа "Черкизово"». Директор — Максим Зудин. По итогам 2025 года выручка предприятия достигла 114 млрд руб. (+14% к 2024 году), чистая прибыль составила 8,4 млрд руб., сократившись на 10% — компания за год потеряла около 1 млрд руб.

Группа «Черкизово» (ТМ «Петелинка», «Куриное царство») по итогам 2025 года заняла первое место среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров, выпустив 1,109 млн т продукции в живом весе (+5,5%).

В ноябре 2024 года Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора направило «Куриному царству» претензию на 1,5 млн руб. В эту сумму был оценен ущерб за добычу недр в Задонском округе без лицензии. В 2022 году компанию оштрафовали на 14,4 млн руб. за предоставление недостоверной отчетности об утилизации упаковки. Представители «Куриного царства» оспорили это решение в Липецком облсуде, но он встал на сторону Росприроднадзора.
О росте производства птицы в Липецкой области в первом полугодии 2026-го — в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова