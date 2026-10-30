Росприроднадзор потребовал 123 млн рублей с липецкого «Куриного царства»

По данным Rusprofile, АО «Куриное царство» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал составляет 1,55 млрд руб. Учредителем выступает ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», 99,41% которого принадлежит ПАО «Группа "Черкизово"». Директор — Максим Зудин. По итогам 2025 года выручка предприятия достигла 114 млрд руб. (+14% к 2024 году), чистая прибыль составила 8,4 млрд руб., сократившись на 10% — компания за год потеряла около 1 млрд руб.

Группа «Черкизово» (ТМ «Петелинка», «Куриное царство») по итогам 2025 года заняла первое место среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров, выпустив 1,109 млн т продукции в живом весе (+5,5%).