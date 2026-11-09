Курганская область и Пермский край получат 700 млн рублей на очистные сооружения
Правительство РФ выделило 700 млн руб. на строительство и модернизацию очистных сооружений в Курганской области и Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Средства позволят ускорить работы в Чайковском и Кургане. Новые объекты оснастят современным оборудованием, построят насосные станции и реконструируют сети водоотведения. Очистные сооружения Кургана начали реконструировать этой весной. Подрядчиком выступает ООО «Энергострой» (Москва). Контракт заключили за 10 млрд руб.