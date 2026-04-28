Очистные сооружения Кургана будет реконструировать московская компания

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курганской области» заключило контракт на реконструкцию очистных сооружений канализации Кургана с ООО «Энергострой» (Москва). Стоимость контракта составила 10 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Очистные сооружения расположены на территории АО «Курганводоканал». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит реконструировать насосную и воздуходувную станции, построить котельную, насосную станцию воды, здание обработки песка и другие вспомогательные объекты. Выполнить работы нужно до конца 2029 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергострой» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Учредителем и генеральным директором является Александр Тевис. Выручка компании за 2025 год составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль — 349,6 млн руб. В портфеле подрядчика находится 78 госконтрактов в основном на строительство и реконструкцию очистных сооружений и подобных объектов по России.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, найти подрядчика на реконструкцию очистных Кургана удалось только с третьего раза. Первые торги, объявленные в январе, не состоялись. Причиной стало несоответствие заявки единственного участника. В феврале конкурс решили провести повторно, но в этот раз на него никто не заявился.

Виталина Ярховска