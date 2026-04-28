Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Очистные сооружения Кургана будет реконструировать московская компания

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курганской области» заключило контракт на реконструкцию очистных сооружений канализации Кургана с ООО «Энергострой» (Москва). Стоимость контракта составила 10 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Очистные сооружения расположены на территории АО «Курганводоканал». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит реконструировать насосную и воздуходувную станции, построить котельную, насосную станцию воды, здание обработки песка и другие вспомогательные объекты. Выполнить работы нужно до конца 2029 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергострой» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Учредителем и генеральным директором является Александр Тевис. Выручка компании за 2025 год составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль — 349,6 млн руб. В портфеле подрядчика находится 78 госконтрактов в основном на строительство и реконструкцию очистных сооружений и подобных объектов по России.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, найти подрядчика на реконструкцию очистных Кургана удалось только с третьего раза. Первые торги, объявленные в январе, не состоялись. Причиной стало несоответствие заявки единственного участника. В феврале конкурс решили провести повторно, но в этот раз на него никто не заявился.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все