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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Губернатор Ленобласти объявил о лимитах на отпуск бензина и дизеля

Власти рассчитывают избежать ажиотажного спроса на фоне ограничений поставок топлива
Оперативный штаб Ленинградской области рекомендовал топливным компаниям установить единый лимит на отпуск топлива: не более 30 л бензина и 50 л дизеля на одного покупателя за одну заправку. Мера касается в том числе автомобилистов, следующих через регион транзитом, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Похожие меры вводят и в других регионах

Похожие меры вводят и в других регионах

Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам главы региона, решение принято на фоне ограничений объемов отпуска топлива, которые вводит ряд крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Соответствующие письма уже направили всем топливным компаниям, работающим в Ленинградской области.
Заправлять автомобили из канистр и другой тары, соответствующей требованиям ГОСТ Р 58404-2019, также рекомендовано в пределах установленного лимита. Власти рассчитывают, что единая норма поможет избежать ажиотажного спроса и обеспечить топливом жителей региона.
Похожие меры вводят и в других регионах. Так, 8 ноября в Карелии на заправках «Роснефти» установили лимит в 30 л бензина в городах и 50 л на трассах. Для дизельного топлива ограничение составляет 50 л. Кроме того, компания временно приостановила продажу топлива в канистры.
При этом 24 октября в Карелии полностью отменили действовавшие на АЗС ограничения. Их вводили летом на фоне перебоев с поставками топлива. После стабилизации ситуации власти республики договорились с нефтяными компаниями о снятии лимитов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор