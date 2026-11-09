Губернатор Ленобласти объявил о лимитах на отпуск бензина и дизеля

Заправлять автомобили из канистр и другой тары, соответствующей требованиям ГОСТ Р 58404-2019, также рекомендовано в пределах установленного лимита. Власти рассчитывают, что единая норма поможет избежать ажиотажного спроса и обеспечить топливом жителей региона.