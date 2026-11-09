Губернатор Ленобласти объявил о лимитах на отпуск бензина и дизеля
Власти рассчитывают избежать ажиотажного спроса на фоне ограничений поставок топлива
Оперативный штаб Ленинградской области рекомендовал топливным компаниям установить единый лимит на отпуск топлива: не более 30 л бензина и 50 л дизеля на одного покупателя за одну заправку. Мера касается в том числе автомобилистов, следующих через регион транзитом, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы региона, решение принято на фоне ограничений объемов отпуска топлива, которые вводит ряд крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Соответствующие письма уже направили всем топливным компаниям, работающим в Ленинградской области.
Заправлять автомобили из канистр и другой тары, соответствующей требованиям ГОСТ Р 58404-2019, также рекомендовано в пределах установленного лимита. Власти рассчитывают, что единая норма поможет избежать ажиотажного спроса и обеспечить топливом жителей региона.
Похожие меры вводят и в других регионах. Так, 8 ноября в Карелии на заправках «Роснефти» установили лимит в 30 л бензина в городах и 50 л на трассах. Для дизельного топлива ограничение составляет 50 л. Кроме того, компания временно приостановила продажу топлива в канистры.
При этом 24 октября в Карелии полностью отменили действовавшие на АЗС ограничения. Их вводили летом на фоне перебоев с поставками топлива. После стабилизации ситуации власти республики договорились с нефтяными компаниями о снятии лимитов.