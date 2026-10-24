В Карелии полностью отменили ограничения на продажу топлива

В Карелии с 24 октября сняли все ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях республики. Автомобилистам вновь разрешили заправляться без лимитов, а также покупать бензин в канистры и другую тару. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.