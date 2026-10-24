Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Карелии полностью отменили ограничения на продажу топлива

В Карелии с 24 октября сняли все ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях республики. Автомобилистам вновь разрешили заправляться без лимитов, а также покупать бензин в канистры и другую тару. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Автомобилистам разрешили заправляться без лимитов

Автомобилистам разрешили заправляться без лимитов

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Благодаря положительной динамике в целом по стране и нашей совместной работе удалось стабилизировать ситуацию с топливом в республике»,— написал господин Парфенчиков.
По словам губернатора, решение принималось совместно с топливным штабом и компаниями-поставщиками. При этом работа штаба продолжится.
Ограничения на продажу топлива в Карелии ввели летом 2026 года на фоне перебоев с поставками. Изначально на одну машину разрешалось отпускать не более 30 л топлива. В октябре лимиты начали постепенно смягчать.
22 октября ограничения сняла сеть «Лукойл», а на следующий день об отмене лимитов на своих заправках объявила «Роснефть». Обе компании также разрешили продавать топливо в канистры и другую тару.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор