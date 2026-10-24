В Карелии полностью отменили ограничения на продажу топлива
В Карелии с 24 октября сняли все ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях республики. Автомобилистам вновь разрешили заправляться без лимитов, а также покупать бензин в канистры и другую тару. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
«Благодаря положительной динамике в целом по стране и нашей совместной работе удалось стабилизировать ситуацию с топливом в республике»,— написал господин Парфенчиков.
По словам губернатора, решение принималось совместно с топливным штабом и компаниями-поставщиками. При этом работа штаба продолжится.
Ограничения на продажу топлива в Карелии ввели летом 2026 года на фоне перебоев с поставками. Изначально на одну машину разрешалось отпускать не более 30 л топлива. В октябре лимиты начали постепенно смягчать.