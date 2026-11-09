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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академику РАН Александру Гинцбургу
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Его поздравляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:
— Уважаемый Александр Леонидович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Выдающийся ученый, талантливый организатор и стратег, более полувека Вы посвятили медицинской науке. Научные открытия и прикладные решения, созданные под Вашим руководством, решают задачи государственной важности и мирового масштаба. Так, вакцина «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции COVID-19 позволила сохранить жизни десятков и сотен миллионов людей по всему миру. Это позволило также не только укрепить инфекционную безопасность России, но и внести весомый вклад в международные усилия по борьбе с вирусом. За этими достижениями стоят десятилетия ежедневного труда и умение объединять людей ради общей цели. Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых свершений на благо российской медицинской науки и, конечно, крепкого здоровья!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №207

от 10.11.2026, стр. 5
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