— Уважаемый Александр Леонидович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Выдающийся ученый, талантливый организатор и стратег, более полувека Вы посвятили медицинской науке. Научные открытия и прикладные решения, созданные под Вашим руководством, решают задачи государственной важности и мирового масштаба. Так, вакцина «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции COVID-19 позволила сохранить жизни десятков и сотен миллионов людей по всему миру. Это позволило также не только укрепить инфекционную безопасность России, но и внести весомый вклад в международные усилия по борьбе с вирусом. За этими достижениями стоят десятилетия ежедневного труда и умение объединять людей ради общей цели. Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых свершений на благо российской медицинской науки и, конечно, крепкого здоровья!