На Ставрополье наладили выпуск собственных багги
Серийное производство багги стартовало в Ставропольском крае. В июне 2025 года предприниматель предложил наладить выпуск легких маневренных автомобилей на базе одного из городских предприятий. Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому Минэкономразвития изучить проект и помочь с заявкой на региональную поддержку. О нынешнем состоянии проекта глава края написал в своем Telegram-канале.
К сентябрю 2026 года проект перешел к серийному выпуску. Производство ведет ООО «МК ВЕЛЕС» в Ставрополе, а разработкой ВСП-1 команда конструкторов и инженеров занималась с 2020 года. Предприятие планирует выпускать три модели и рассчитывает на темп до 10 машин в месяц — около 120 в год. Первую партию составили три багги. Эти цифры описывают планы и мощность площадки; данных о фактическом годовом выпуске в открытых публикациях пока нет.
Губернатор указывает, что уровень локализации приближается к 100%: практически все комплектующие производят в России. Машины рассчитаны на работу на бездорожье, их грузоподъемность достигает 400 кг. Компания ориентирует продукцию на подразделения МЧС, лесные и сельскохозяйственные предприятия, а также туристическую отрасль. Министр экономического развития края Антон Доронин связывал использование российских запчастей с более простым обслуживанием техники.
Региональные структуры помогали компании искать финансирование, а на этапе создания производства проект поддержал Центр развития технологического предпринимательства. Теперь предприятие планирует расширить штат специалистов: в исходном сообщении губернатора говорится о выпуске более 600 багги к 2032 году. Для такого результата компании нужно будет заметно увеличить производство относительно нынешней мощности — при темпе 120 машин в год за шесть лет можно выпустить до 720 единиц, если площадка будет работать без снижения загрузки.