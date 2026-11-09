На Ставрополье наладили выпуск собственных багги

К сентябрю 2026 года проект перешел к серийному выпуску. Производство ведет ООО «МК ВЕЛЕС» в Ставрополе, а разработкой ВСП-1 команда конструкторов и инженеров занималась с 2020 года. Предприятие планирует выпускать три модели и рассчитывает на темп до 10 машин в месяц — около 120 в год. Первую партию составили три багги. Эти цифры описывают планы и мощность площадки; данных о фактическом годовом выпуске в открытых публикациях пока нет.